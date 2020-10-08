Пандемия сильно ударила по экономике, часть бизнесов не устояла перед лицом вируса. Компания Aria поделилась, насколько разумно открывать страховую компанию в пору рецессии, какие препятствия встречаются на пути и чего можно достичь в эту нелегкую пору.

Рождение идеи

Президент Шавкат Мирзиёев еще в 2019 году подчеркнул необходимость комплексного развития состояния страхового рынка. Тогда и появилась идея внести вклад в эту сферу. Казалось, на рынке уже функционировали 36 страховых компаний. Однако доля страхования в ВВП в 2019 году составила всего 0,45%. Для сравнения можно сказать, что в США это отношение составляет 8,6%, в Великобритании — 13,4%, Германии — 6,5%, Франции — 8,5%, Китае — 4,4%.

В ответ на текущее положение страхового бизнеса в стране на рынок выходит новый игрок Aria. Это компания, которая хочет изменить отношение людей к страхованию.

Регистрация компании

В ноябре 2019 года на свет появилась Aria. В первую очередь компания провела набор сотрудников, компетенция которых необходима для получения лицензии страховщика. Потребовалось четыре месяца на мониторинг местного и зарубежного рынка, подготовку требуемых документов и, казалось, что компания вот-вот начнет страховать людей.

Карантин диктует свои правила

Но случился карантин. За все время карантина компания удаленно поддерживала рабочий процесс и заботилась о сотрудниках. Стимулом послужило то, что более половины компаний из списка Fortune 500 (Instagram, General Electric, GM, IBM, HP, Burger King, Hyatt, Microsoft, Google, Uber) ворвались в рынок во время кризиса или спада на фондовом рынке. У них получилось, получится и у Aria.

«Предлицензионные» достижения

Пандемия научила предпринимателей подстраиваться под непредвиденные ситуации, быть гибкими. Aria отточила адаптивность за время самоизоляции, составила план действий и начала работу в качестве страхового агентства. За полгода компания застраховала более 200 компаний на общую сумму 1,171 трлн сумов.

Финальный штрих

Для счастья не хватало одной галочки — лицензии, которую вынужденно заждалась Aria. 2 октября 2020 года цель была достигнута, когда компания получила лицензию на осуществление страховой деятельности от Агентства по развитию страхового рынка. Теперь на рынке функционируют 37 страховых компаний.

Коротко о компании

Aria — это команда, где 80% сотрудников младше 30 лет. Компания одержима идеей доступного страхования и предоставления клиентам душевного спокойствия. Приоткрывая завесу планов на будущее Aria рассказала, что у народа появится достойный помощник, заточенный под технологичность, оперативность и персонализацию.

Бренд для людей

Нынешняя ситуация подтвердила: если бизнес не в онлайне, то он — нигде. Традиционное страхование также нуждается в переходе к цифровизации и диджитализации.

Фишкой Aria является симбиоз технологий и забота о комфорте клиента. Интуитивно понятное приложение с современными алгоритмами призвано сопровождать клиента постоянно и отвечать на его потребности своевременно.

А самая главная цель компании — донести до узбекистанцев пользу и необходимость страхования. Показать, что это не пустая трата денег и времени, а наоборот — ценная возможность, которую нельзя упускать.

Aria готова стать действительно интересным проектом не только для рынка страхования, но и для бизнеса в Узбекистане в целом.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−88−88.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Темур Малика, 3а.

Сайт: ariainsurance.uz

Instagram: @ariauzb

Telegram: t.me/ariauzb

Facebook: fb.com/ariauzb

На правах рекламы.