Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов отреагировал на расследование UzInvestigations — проекта Ольстерского университета Ирландии и Узбекского форума по правам человека. Автором публикации является профессор университета Кристиан Ласслетт.

После выхода расследования Комил Алламжонов написал в Twitter, что Кристиан Ласслетт «в своей публикации ничего нового не сказал».

«Все эти данные есть в интернете в свободном доступе. Самое главное — были ли нарушения законодательства Республики Узбекистан в моей деятельности? Нет, нарушений законодательства Республики Узбекистан не было!» — отметил он.

The original view of the photo posted in panic by @KLasslett looks like this. It all depends on the client and what the client orders. If the goal is to blur the image, it is an easy task for a designer. You don’t need to edit it to show the truth. It all depends on the goal! pic.twitter.com/P01KTxplUd