Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов отреагировал на расследование UzInvestigations — проекта Ольстерского университета Ирландии и Узбекского форума по правам человека. Автором публикации является профессор университета Кристиан Ласслетт.

После выхода расследования Комил Алламжонов написал в Twitter, что Кристиан Ласслетт «в своей публикации ничего нового не сказал».

«Все эти данные есть в интернете в свободном доступе. Самое главное — были ли нарушения законодательства Республики Узбекистан в моей деятельности? Нет, нарушений законодательства Республики Узбекистан не было!» — отметил он.

The original view of the photo posted in panic by @KLasslett looks like this. It all depends on the client and what the client orders. If the goal is to blur the image, it is an easy task for a designer. You don’t need to edit it to show the truth. It all depends on the goal! pic.twitter.com/P01KTxplUd — Komil Allamjonov (@k_allamjonov) October 7, 2020

«Оригинал фото, опубликованный в панике Кристианом Ласслеттом, выглядит вот так. Все зависит от клиента и от того, что он заказывает. Если цель — размыть изображение, это простая задача для дизайнера. Вам не нужно редактировать его, чтобы показать правду. Все зависит от цели!»

Авторы расследования писали, что «изучая бизнес-империю Алламжонова, обнаружили, что основанные им компании процветают за счет незаконной деятельности: государство тайно наделяет их особыми привилегиями, они нарушают права потребителей и получают выгодные заказы без тендера».

В статье говорится, что налоговые инспекторы заставляли предпринимателей покупать подписку на газету «Солик-Инфо» и бухгалтерское программное обеспечение БЭМ, продаваемые фирмами, которые основал Комил Алламжонов. Принудительная продажа якобы имела место в то время, когда Комил Алламжонов возглавлял информационную службу Государственного налогового комитета. При этом, оговаривается в публикации, «это еще не доказывает, что Алламжонов знал о принудительных действиях, совершенных данными компаниями с целью наживы».

Алламжонов в переписке с Ласслеттом в Twitter подчеркнул, что налоговые органы не имеют права принуждать.

«Есть ли у вас веские доказательства того, что предприниматели получали санкции ГНК за отказ от подписки? Тогда налоговые органы оказали поддержку активным отечественным предпринимателям в информатизации деятельности и повышении правовой грамотности бухгалтеров. Сначала были газета „Налоговые и таможенные новости“, правовая система „Норма“, затем „Солик-инфо“, „БЭМ“ и другие, рекомендованные к подписке среди налогоплательщиков. В этот период рекомендации по подписке были обычной практикой. Но предприниматели также часто отказывались от подписки, каждый сам выбирал, где они будут получать информацию», — заявил он.

По его словам, каждый налоговый орган республики был строго предупрежден от злоупотреблений властью. В случае подтверждения фактов принуждения они наказывались. Глава фонд сообщил, что «большинство этих проектов закрылись много лет назад».

В 2017 году, за два месяца до того, как Комил Алламжонов стал пресс-секретарем президента Узбекистана, основанная им автошкола Avtotest «получила монополию на (обязательную) переподготовку профессиональных водителей», пишут далее авторы.

В статье также указывается, в 2020 году «компания, тесно связанная с Алламжоновым, без тендера получила выгодный заказ — проект по замене бумажных кадастровых паспортов на пластиковые». Речь идет о GID Systems Tashkent.

«Я не имею отношения к этой компании. Я не являюсь ни сотрудником, ни директором, ни учредителем, ни бенефициаром. Я просто являюсь автором множества программных решений, в том числе того, которое эта компания приобрела у меня», — отметил глава фонда.

Комил Алламжонов (1984 г. р.) возглавляет попечительский совет Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа с января 2020 года. До этого работал директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, а ранее — пресс-секретарем президента и одновременно заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства.