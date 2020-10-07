Запланирована покупка нового Volkswagen Caddy? Совершив ее в октябре, можно получить бесплатную заправку на тонну бензина.

Тем клиентам, которые покупают более 10 автомобилей Volkswagen Caddy Cargo или рефрижераторов Cargo, Volkswagen Uzbekistan подарит тонну топлива (1350 л).

Тем, кто приобретает от 1 до 9 единиц автомобилей, компания дарит специальную карту на заправку номиналом 1000 л. По ней можно бесплатно заправляться топливом АИ-92 на протяжении 12 месяцев на АЗС UNG Petrol в пределах Узбекистана.

Кроме того, можно приобрести Volkswagen Caddy в рассрочку на 6 и 12 месяцев с первоначальным взносом 40%, 50% и 70%.

Предложение действительно по 31 октября.

Подробную информацию об акциях можно узнать на сайте или в call-центре: (+998) 71−202−71−71.

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