Правительство США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных специалистов, сообщило РБК со ссылкой на Министерство внутренней безопасности страны.

После вступления новых правил в силу через 60 дней после их публикации в Федеральном реестре будет сокращено число «специальных профессий» для найма иностранных рабочих.

По данным министерства, в США более 500 тысяч неиммиграционных виз были использованы для замены американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.

Выдача виз H-1B предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась намного дальше этого, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.

«Эти последние усилия по выдаче виз H-1B являются частью более широкой цели администрации Трампа по защите американских рабочих», — говорится в заявлении ведомства.

Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне. Он заявил, что из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляют необыкновенную угрозу для занятости» американцев.

В этой связи президент США поручал приостановить до конца года визы следующих категорий:

визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;

визы H-4 для членов семей обладателей H-1B;

сезонные рабочие визы H-2B;

визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; они также позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;

некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена.

В октябре суд в Сан-Франциско частично заблокировал этот указ президента.