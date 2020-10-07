Для тех, кто ищет возможности расширения своего бизнеса, Golden House предлагает привлекательные условия покупки помещений в бизнес-центре Orient. С Golden House можно быть уверенным в своем выборе, поскольку компания является одной из ведущих в Узбекистане в сфере строительства и девелопмента с более чем 10-летним опытом.





Бизнес-центр класса A Orient — это современное 11-этажное здание с множеством преимуществ:

престижная локация в центре города с хорошей транспортной инфраструктурой;

оригинальное архитектурное решение — фасад здания сделан полностью из стекла;

максимальное естественное освещение;

четыре скоростных лифта и один дополнительный;

подземная двухуровневая парковка на 170 машиномест;

наземная охраняемая парковка для гостей;

круглосуточная охрана, системы видеонаблюдения и контроля доступа;

климат-контроль: системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

высокий уровень обслуживания, профессиональная управляющая компания.





Для удобства гостей и резидентов в БЦ Orient разместится все необходимое: аптека, банк, химчистка, кофейня, кафе, столовая, ресторан, вендинговые аппараты и мини-маркет.

Бизнес-центр находится рядом со станцией метро «Абдулла Кадыри» и институтом Гёте.

Проект выполнен международной архитектурной и дизайнерской компанией DOME+PARTNERS. Они занимаются созданием интегрированных, комфортных и выдающихся смарт-проектов. Благодаря стилю hi-tech и выразительному дизайну фасада БЦ Orient обретает современный и особенный облик.





Владеть здесь офисом — значит заявить о себе как о стабильной и успешной компании. Orient Business Center — для тех, кто ценит эстетику, престиж и бизнес-окружение.

Подробную информацию о приобретении помещений можно получить по телефону: (+998) 99−808−92−25 или в офисе продаж Golden House.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, улица Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: orientbc.gh.uz

Facebook: fb.com/orientbusinesscenter

Instagram: @orient_bc

Telegram: t.me/goldenhouseuz

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