Заместитель хокима Наманганской области Бахромжон Нурматов скончался от «тяжелого недуга» 7 октября в медицинском учреждении Ташкента, сообщила областная администрация. Как уточнил источник «Газеты.uz» в хокимияте, причиной смерти замхокима могли быть осложнения, вызванные COVID-19.

Бахромжон Нурматов родился в 1964 году в Наманганском районе Наманганской области. В 1986 году окончил Ташкентский политехнический институт, в 2000 — Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в Туракурганском районе в механизированной передвижной колонне. В 1998—2001 годах был первым заместителем председателя правления ассоциации «Наманган жамоа саноат курилиш», а с 2001 по 2006 год возглавлял ассоциацию.

В 2006—2009 годах работал директором инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» хокимията Наманганской области. В 2009—2016 годах занимал должность хокима Учкурганского района. С 2017 года по настоящее время был заместителем главы области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.