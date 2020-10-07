По факту взрыва в спорткомплексе «Алпомыш» в Гулистане возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ответственным за проведение следственных мероприятий в рамках уголовного дела определен следственное управление при УВД Сырдарьинской области. Контроль за ходом расследования будет вести Генпрокуратура.

Напомним, утром 7 октября в спорткомплексе «Алпомиш» в Гулистане, переоборудованном для лечения людей с коронавирусом, произошёл взрыв кислородного баллона. В МЧС сообщали о госпитализации одного человека и отсутствии жертв, а также нанесении частичного ущерба зданию спорткомплекса.