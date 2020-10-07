Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета Министров о порядке поощрения лиц, активно участвующих в работе органов самоуправления граждан.

В документе отмечается, что разработанный ведомством в апреле проект закона «Об органах самоуправления граждан» в новой редакции после обсуждения направлен в Законодательную палату Олий Мажлиса. Новая версия включила в себя следующие понятия:

уйбоши (домком) — гражданин, избранный на общем собрании жителей многоквартирных домов, расположенных на определенной улице, и осуществляющий деятельность от их имени в сходе граждан и защищающий их законные интересы.

кучабоши (управляющий улицей) — гражданин, избранный на общем собрании жителей домов, расположенных на определенной улице, и осуществляющий свою деятельность от их имени в сходе граждан и защищающий их законные интересы.

Проектом постановления предлагается с нового года начать материально поощрять домкомов и управляющих улицей. В частности, им могут начать выплачивать ежемесячные компенсации в размере 50% БРВ (111500 сумов — ред.), которые предлагается выделять из дополнительных средств местных бюджетов.

Эффективность работы уйбоши и кучабоши, как ожидается, будет оцениваться по следующим критериям:

налаживание тесного сотрудничества со сходом граждан;

обеспечение активного участия собственников жилья в эффективном использовании домом;

установление общественного контроля за своевременной оплатой коммунальных и других платежей собственниками;

ведение домовых и уличных книг;

обеспечение безопасности на прикрепленной улице или многоэтажном доме, сотрудничество с инспекторами профилактики в сохранении общественного порядка;

благоустройство и озеленение закрепленных объектов, организация субботников и хашаров;

выявление незаконных и самовольных построек, сообщение об этом в уполномоченные органы и другие;

организация пропагандистско-агитационной работы о приоритетах проводимой в стране государственной политики, сущности масштабных реформ, важности принимаемого законодательства и государственных программ для населения.

Кроме того, работа общественников будет оцениваться ежеквартально районными (городскими) отделениями Министерства по поддержки махалли и семьи. В свою очередь, предложение о выплате компенсации в министерство должен будет вносить председатель схода граждан.

Обсуждения проекта постановления продлится до 21 октября.