ГУВД Ташкента сообщило о завершении служебного расследования по факту задержания несовершеннолетнего в Чиланзарском районе. К семерым сотрудникам УКД ОВД Чиланзарского района применены меры дисциплинарного взыскания.

В частности, двое заместителей начальника УКД ОВД (по профилактике правонарушений и воспитательной работе), а также трое руководящих сотрудников службы профилактики УКД ОВД и ОВД №2 строго предупреждены. Действия старшего инспектора дежурной части, работавшего в ночь с 19 на 20 сентября, будут рассмотрены на дисциплинарном совете. Инспектору профилактики ОВД №2 УКД ОВД Чиланзарского района, старшему лейтенанту Диёру Болтаеву объявлен строгий выговор.

В управлении отметили, что в семье 13-летнего мальчика «непростое положение», мать воспитывает его одна, а сам подросток, по данным ГУВД, серьезно болен (из-за чего не было вынесено однозначное заключение судебно-медицинской экспертизы). Сотрудники УКД ОВД помогли семье с ремонтом санузлов в квартире. Помощь семье подростка будет оказываться и в дальнейшем, подчеркнули в управлении.

Что произошло

Автор Telegram-канала «Ща все будет» Виталий Хальзунов 21 сентября опубликовал видеозапись с задержанием подростка сотрудником правоохранительных органов. Сообщалось, что случай произошел днем ранее на шестом квартале Чиланзарского района.

На видео видно, как мужчина в форме силой усаживает подростка в автомобиль Matiz. Мальчик, в свою очередь, кричит и просит о помощи. Номера на машине частные, относятся к Бухарской области.

Когда автор видеозаписи подошел к сотруднику и спросил о причине задержания, мужчина ответил, что подросток вскрывал автомобили. В этот момент к месту происшествия подъехали сотрудники патрульно-постовой службы. Собравшиеся жители квартала попытались успокоить мальчика и взять у него контакты родных, чтобы сообщить о задержании.

Сам подросток сказал, что вышел вечером выкинуть мусор, а когда увидел человека в форме, испугался и зашел в подъезд соседнего дома. Он также сообщил, что сотрудник ударил его лицу и пнул по ноге.

Отметим, что в случае задержания несовершеннолетнего его близкие родственники или другие законные представители должны быть уведомлены незамедлительно согласно статье 18 закона «Об органах внутренних дел».