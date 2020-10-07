Beko запускает массовую и долгосрочную акцию на покупку стиральных машин. По ней можно получить в подарок гладильную доску MD-400.

Стиральные машины стали востребованным видом техники в доме. Это обусловлено экономией времени. Ведь его можно потратить на другие домашние или личные дела.





Современные стиральные машины обладают множеством функций, среди которых есть:

«Бережная стирка»;

«Быстрая стирка» — в районе 30 минут;

«Детская одежда» — для заботы о младенцах;

«Пуховое одеяло»;

«Смешанные ткани»;

«Хлопок».

Тип функций может быть разным в зависимости от модели и объема.





Стиральные машины Beko обладают большим набором функций, а также имеют преимущества:

ProSmart Inverter Motor — инверторный мотор с высокой эффективностью и надежностью, а также низким уровнем шума. Класс энергопотребления A+++, а гарантия на него — 10 лет. DrumClean Program — самоочистка и поддержание чистоты барабана. Специальный цикл обработки поддерживает чистоту машины, нагревая воду до 70 градусов. FastFunction — сокращение продолжительности стирки до 55% в зависимости от выбранной программы. AquaWave — бережная и эффективная стирка, которая позволит сохранить одежду на долгий срок. SteamCure — функция пара, которая позволит размягчить грязь и полностью очистит одежду от нее. Ускоренная стирка — длится 14 минут и тщательно очищает одежду.





Помимо этого, стиральные машины Beko имеют более 15 видов стирок. Такое количество поможет подобрать оптимальный режим для любых вещей.

Акция действует с 5 октября до 31 декабря во всех магазинах с представленной продукцией бренда в Узбекистане и распространяется на все стиральные машины.





Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−207−10−01.

Сайт: beko.uz

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