Beko запускает массовую и долгосрочную акцию на покупку стиральных машин. По ней можно получить в подарок гладильную доску MD-400.
Стиральные машины стали востребованным видом техники в доме. Это обусловлено экономией времени. Ведь его можно потратить на другие домашние или личные дела.
Современные стиральные машины обладают множеством функций, среди которых есть:
- «Бережная стирка»;
- «Быстрая стирка» — в районе 30 минут;
- «Детская одежда» — для заботы о младенцах;
- «Пуховое одеяло»;
- «Смешанные ткани»;
- «Хлопок».
Тип функций может быть разным в зависимости от модели и объема.
Стиральные машины Beko обладают большим набором функций, а также имеют преимущества:
- ProSmart Inverter Motor — инверторный мотор с высокой эффективностью и надежностью, а также низким уровнем шума. Класс энергопотребления A+++, а гарантия на него — 10 лет.
- DrumClean Program — самоочистка и поддержание чистоты барабана. Специальный цикл обработки поддерживает чистоту машины, нагревая воду до 70 градусов.
- FastFunction — сокращение продолжительности стирки до 55% в зависимости от выбранной программы.
- AquaWave — бережная и эффективная стирка, которая позволит сохранить одежду на долгий срок.
- SteamCure — функция пара, которая позволит размягчить грязь и полностью очистит одежду от нее.
- Ускоренная стирка — длится 14 минут и тщательно очищает одежду.
Помимо этого, стиральные машины Beko имеют более 15 видов стирок. Такое количество поможет подобрать оптимальный режим для любых вещей.
Акция действует с 5 октября до 31 декабря во всех магазинах с представленной продукцией бренда в Узбекистане и распространяется на все стиральные машины.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−207−10−01.
Сайт: beko.uz
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