Хоким Алтынкульского района Андижанской области Назиржон Уринбаев скончался 7 октября в возрасте 54 лет. Как сообщает издание Daryo.uz причиной смерти главы района стали последствия пневмонии и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Назиржон Уринбаев родился в 1966 году в Алтынкульском районе. Является выпускником Андижанского государственного педагогического института (1989). В разные годы работал в системе внутренних дел, в частности, в 2014—2017 годах был начальником управления предотвращения правонарушений УВД Андижанской области.

До своего назначения хокимом работал заместителем председателя компании «Агросервис МТП». Алтынкульский район возглавил в октябре 2018 года.

По данным Kun.uz от 19 сентября, ряд хокимов Андижанской области проходили лечение от пневмонии — это хоким Шахриханского района Хикматилло Дадахонов, хоким Ханабада Мусахон Мамадалиев (скончался 29 сентября), хоким Пахтаабадского района Махсуджон Бозоров и хоким Алтынкульского района Назиржон Уринбаев.

В среду также стало известно о смерти заместителя хокима Наманганской области Бахромжона Нурматова. Предположительно, он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.