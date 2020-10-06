Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по ситуации в Кыргызстане.

«В Республике Узбекистан вызывают серьезную обеспокоенность развитие событий и складывающая напряженная обстановка в Кыргызской Республике», — говорится в заявлении.

«Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнер, выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны», — подчеркивается в заявлении.

Стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии, отметили в МИДе, добавив, что Узбекистан готов оказать всемерную поддержку кыргызскому народу.

5 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов. В демонстрациях, которые переросли в беспорядки, пострадали 590 человек, один погиб. Протестующие захватили Белый дом, где расположены парламент и администрация президента. Позднее ЦИК признал недействительными итоги голосования.