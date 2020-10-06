Хоким Шафирканского района Бухарской области Шукрулла Хакимов на очередной сессии районного кенгаша народных депутатов принес извинения за плохие показатели. Об этом сообщило издание Daryo, которое также обратило внимание, что во время выступления главы района некоторые присутствующие, в том числе заместитель хокима по вопросам сельского хозяйства, задремали.

Фото: Daryo.uz

В Шафирканском районе, который оказался среди 33 регионов с «неудовлетворительной» оценкой, объем промышленной продукции за 2019 год составил 340,7 млрд сумов. Это 1,9 млн сумов на душу населения, вследствие чего доля района в промышленности области составила 0,6%.

Шукрулла Хакимов, возглавивший район в феврале этого года, заявил, что не стал винить прежнее руководство за плохие показатели. По его словам, вместо этого он попытался исправить ситуацию, но предпринимательство все равно развивалось слабо, за что район и был оценен как «красный».

Хоким сообщил, что из-за перебоев электроэнергии и слабого давления природного газа многие субъекты предпринимательства были вынуждены вывести свое производство из района. Он также отметил, что песчано-гравийное месторождение с запасом в 5539 кубометров использовалось только для добычи, не была налажена переработка.

Кроме того, несмотря на географическое расположение района в пустынной местности, здесь не созданы тепличные хозяйства крупных садоводческих, скотоводческих и плодоовощных кластеров. Отмечалось, что район специализируется на выращивании хлопка и пшеницы, но нет возможности переработки, из-за чего этим занимаются другие регионы.

«Откровенно говоря, мне сейчас очень тяжело. Мы сами в этом виноваты и сами это исправим. Другого пути нет. В каких-то сферах пытались улучшить показатели. Где-то были невнимательны. Сделав выводы из допущенных в 2019 году недостатков… мы, все руководители, просим прощения у уважаемого президента, нашего народа, предпринимателей. Если нам дадут шанс, вместе с руководителями четырех секторов обещаем до конца 2020 года вывести район на „средний“ уровень, а в первой половине 2021 года — довести до „хорошего“ уровня», — заявил Шукрулла Хакимов.

Согласно приведенной статистике, численность населения района превышает 177 тысяч человек, а количество домов — более 32 тысячи. За пределами страны находятся 4900 жителей района, а число безработных — 7700 человек, 2100 из которых — молодежь.

Хоким заверил, что в случае запуска запланированных проектов, в районе будет создано 2100 рабочих мест. Это покроет часть экспортного плана региона на 6 млн долларов и принесет в бюджет почти 6 млрд сумов.

Как уточняет УзА, до конца года в районе запланировано освоение инвестиций в общей сложности на 174,2 млрд сумов, 9,3 млрд из них — прямые иностранные инвестиции. В результате запуска 11 промышленных предприятий будут созданы мощности на 120,6 млрд сумов, за счет этого доля продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, достигнет 2,8%.

Система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов действует в Узбекистане с 1 мая. По итогам анализа территориальным единицам присвоены категории «хорошая», «средняя» и «неудовлетворительная». Ситуация признана «хорошей» в 48, «средней» — в 119 и «неудовлетворительной» — в 33 районах и городах.

Хокимы и руководители секторов районов, получивших «неудовлетворительную» оценку, массово выступили с извинениями и пообещали исправить ситуацию.