Списки абитуриентов, имеющих рекомендации командований воинских частей, будут пересмотрены. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра тестирования.

5 октября в эфире передачи «Факт 24» телеканала «Узбекистан 24» было сообщено, что молодые люди и их родители, несогласные с результатами вступительных экзаменов в вузы, собрались у здания ГЦТ. Они заявляли, что тестовый центр перенаправляет их проблему в Министерство обороны, а Минобороны заявляет, что неправильные данные были исправлены и возвращены в центр.

В ГЦТ напомнили о порядке регистрации абитуриентов, отслуживших срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Узбекистана. Отмечается, что постановлением правительства от 7 июня 2019 года были утверждены ответственные органы, которые формируют категории и реестр абитуриентов с рекомендациями.

В ГЦТ также разъяснили процедуру подачи документов: молодые люди должны ввести свои рекомендации, после чего уполномоченные структуры проверяют достоверность данных. Действительность рекомендаций сверяются не только по номеру регистрации, но и с паспортными данными абитуриента.

В ГЦТ заявили, что в этом году данная процедура была проведена без изменений. В частности, список абитуриентов с воинскими рекомендациями был направлен для сверки в министерства и ведомства, которые выдали льготы. После их подтверждения документы были обратно направлены в ГЦТ.

Порядок применения или не применения военных льгот был осуществлен согласно этому списку. В настоящее время данные списки рассматриваются уполномоченными органами повторно, говорится в сообщении центра.