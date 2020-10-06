В Антимонопольном комитете Узбекистана 5 октября состоялось выездное заседание комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам бюджета и экономических реформ. Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, на нем обсуждалось исполнение закона «О конкуренции» со стороны компаний Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.

На заседании отмечалось, что в условиях отсутствия конкурентной среды единственный авиаперевозчик Узбекистана, выполняющий как внутренние, так и международные перелеты, не стремится повышать эффективность компании.

С 2010 года авиакомпания увеличила число своих рейсов лишь на 15%. Малое количество воздушной техники ограничивает возможности компании в освоении новых направлений, увеличении полетов и повышении эффективности. Сложная система выбора категории полетов также приводит к формированию у потребителей отрицательного представления о приобретаемых услугах.

Также было сказано, что в системе Uzbekistan Airways развитие грузоперевозок не рассматривается в качестве дополнительного источника доходов. Лишь 0,03% оказываемых услуг приходятся на грузоперевозки, что намного ниже мировых стандартов в 35% и подтверждает недостаточное использование потенциала.

Слабое оснащение аэропортов специализированным оборудованием приводит к снижению уровня качественного приема самолетов и их технического обслуживания. В результате ухудшается привлекательность аэропортов в статусе партнера, отмечали участники встречи.

На заседании Антимонопольный комитет подчеркнул, что аэропорты в системе Uzbekistan Airports внесены в государственный реестр в качестве субъектов естественной монополии. Напомним, компания была создана на базе 14 государственных унитарных предприятий, входящих в состав НАК «Узбекистон хаво йуллари».

В феврале этого года компании Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports заявляли, что 2020 год станет переломным в развитии авиационной отрасли Узбекистана. Во время международного форума Uzbekistan Airports, Aviation & Logistics Forum министр транспорта Узбекистана Эльёр Ганиев (покинул должность в августе этого года — ред.) сообщал, что такой монополии, «которая была у Uzbekistan Airways», на рынке уже не будет.

В марте, когда была объявлена пандемия коронавируса, Узбекистан приостановил все внутренние и международные перелеты, кроме чартерных рейсов. Чистый убыток Uzbekistan Airways за полгода составил 767,7 млрд сумов при выручке в 1,77 трлн сумов.