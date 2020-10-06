Спикер Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Дастан Джумабеков подал в отставку. Об этом стало известно 6 октября на внеочередном заседании парламента, проходящем в бишкекском отеле «Достук», сообщает информагентство АКИpress.

Конституционный комитет Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева на должность спикера парламента.

«Наступил тяжелый период. Я не буду участвовать ни в одном из будущих выборов. Я хочу выполнить свой долг», — приводит слова Абдылдаева издание.

Кубатбек Боронов. Фото: gov.kg.

Кроме того, премьер-министр Кубатбек Боронов также подал в отставку. Новым главой правительства стал Садыр Жапаров, его кандидатуру одобрил парламент. Накануне он был освобожден из тюрьмы митингующими.

Садыр Жапаров дважды избирался в парламент Кыргызстана, а также является основателем партии «Мекенчил», которая проиграла парламентские выборы 4 октября. Как пишет Kloop, В 2018 году суд признал Жапарова виновным в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу в 2013 году. Суд посчитал, что тогда Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима. Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года.

«Я — легитимный президент»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал в интервью кыргызской службе радио BBC (перевод от АКИpress).

«Еще раз повторюсь: я считаю это незаконным захватом власти. Как показывают вчерашние события, цель тех, кто вышел на митинг и акцию протеста — не только отмена результатов выборов, а дестабилизация ситуации в стране. Это видно. Сегодня стало явно понятно, что в итоге это все нацелено на то, чтобы я покинул должность. Как мы все видим, они не только оспаривают результаты выборов… С утра мы проходим то, что было дважды в стране. Мы снова вернулись к этому. Я призываю все стороны прекратить это», — заявил он.

По его словам, итоги парламентских выборов невозможно было предупредить. «Потому что, как вы видели, подкуп… Когда я встречался с наблюдателями, мне говорили о подкупе голосов. Я согласился, что есть такой вопрос. Наблюдатель ОБСЕ сказал мне, что за такой короткий срок в Кыргызстане стали известны итоги выборов. Он сказал это с удивлением. Итоги выборов были на основе автоматически считывающих урн», — заявил глава государства.

По мнению президента, вопрос подкупа зависит от социально-экономического положения населения.

«Несмотря на то, что мои права по Конституции ограничены, меня обвинили во многом. Что я вмешиваюсь в дела премьера. Большую часть своей работы я направлял на улучшение социально-экономического положения. А если отвечать на вопрос, можно ли было предупредить акцию протеста. Как показывают текущие события, это комплексные мероприятия, которые готовились на протяжении долгого времени в соответствии с планом. Это видно», — указал он.

Сооронбай Жээнбеков, что протестующие взяли оспаривание итогов выборов как причину, чтобы у населения появилось недовольство и организовали митинги.

«Для организации митингов нужны большие деньги, координация, конечно, народ будет выходить. Организовать это все, привозить людей, держать на площади — мы знаем, на это требуются большие деньги… Конечно, мы могли предупредить. Соответствующие органы должны были работать. Возможно, я должен был больше проводить переговоры с политическими силами. К сожалению, все эти события произошли. Как бы там не было, я сейчас легитимный президент», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов в парламент прошли 4 из 16 участвовавших партий, 2 из них — провластные. На выборах были зафиксированы многочисленные нарушения, включая подкуп голосов. Представители проигравших партий отказались признавать итоги голосования и призвали ЦИК аннулировать их.

5 октября несколько тысяч человек, недовольных результатами выборов, вышли на акции протеста на улицы Бишкека. Демонстранты захватили Белый дом (в нем расположен парламент и администрация президента), городскую мэрию и правительство. Они также освободили экс-главу страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ. В итоге Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана признала недействительными итоги голосования на выборах.