Узбекистан должен прийти к системе народного избрания хокимов, но к этому нужно подготовиться. Об этом в интервью проекту Alter Ego заявил председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев.

Президент Шавкат Мирзиёев впервые выступил с предложением сделать должность хокимов выборной в декабре 2016 года. В августе 2017 года он заявил о готовности «прямо сейчас» внедрить систему народного избрания хокимов.

В сентября 2020 года глава государства еще раз подчеркнул, что Узбекистан придет к выборам хокимов. При этом было анонсировано, что в районах и городах с «неудовлетворительной» и «средней» оценкой развития будет внедрена система антикризисного управления. Изъявивший желание руководить территорией может представить свою программу развития в местных кенгашах народных депутатов. Претенденты, защитившие программы перед народными представителями, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду.

«К выборности [хокимов] мы должны прийти. Мы должны приготовиться к этому. Слишком много демократии тоже может… Мы не понимаем, что такое демократия», — сказал в интервью Шерзод Кудбиев.

Говоря о демократии, он привел в пример собеседование с девушкой, которую взяли на работу в ГНК. Шерзод Кудбиев проводил собеседование на государственном языке, а кандидат отвечала на вопросы на русском языке. На просьбу ответить на узбекском языке она заявила, что у нее есть право говорить на том языке, который она считает необходимым.

«Да, но ваше право заканчивается там, где начинается мое право. Мы не должны про это забывать в вопросе демократии. Мы не должны забывать, что демократия — это прежде всего огромная ответственность. У нас демократию понимают так, что я могу делать все, что я захочу. Нет, вы можете сделать все, что вы захотите, пока это не будет задевать мои интересы. Вот это и есть демократия. В системе должны быть противовесы», — объяснил он.

Глава ГНК считает правильным механизм избрания хокимов народом.

«С точки зрения выборности хокимов, думаю, что это правильный механизм, когда люди и народ будут оказывать доверие или недоверие к органам государственной власти на местах. Но к этому мы должны прийти. Но мы очень быстро идем. Думаю, что в кратчайшее время, очень надеюсь, мы придем к этому. Можно это начать в пилотном проекте», — отметил Шерзод Кудбиев.

Председатель комитета также высказался о руководителях, который общаются со своими подопечными в грубой форме. «В этом (грубости — ред.) абсолютно нет необходимости. Категорически недопустимо. Никто никогда ни одному хокиму, вообще чиновнику — ни министру, ни председателю, ни начальнику управления, ни хокиму не давал права задевать достоинство своего подчиненного. Я был министром труда в свое время, поэтому вопросы принудительного труда, такого обращения… никогда никому такого права не было дано. И будущее Узбекистана с этим не связано», — подчеркнул он.

Шерзод Кудбиев считает слабыми руководителей, проявляющих грубость. «Это неправильный подход. Это говорит о том, что не могут своим профессиональными, организаторскими качествами смотивировать человека работать, а заставляют административным путем. Это неправильно. Это говорит о слабости человека», — заявил глава ГНК.

Шерзод Кудбиев ранее работал хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента (2016−2018), министром занятости и трудовых отношений (2018−2019), советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (2019−2020), с мая текущего года является председателем Государственного налогового комитета.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube или Mover (Tas-Ix).