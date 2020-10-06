Председатель Государственного налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев в интервью проекту Кирилла Альтмана Alter Ego рассказал о первых мыслях после назначения хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента, критике в социальных сетях и создании общественного совета при хокимияте.

Шерзод Кудбиев возглавлял район с сентября 2016 года по апрель 2018 года. По его словам, назначение руководителем района для него было неожиданным.

«Это было в ходе большого совещания. Первая же мысль: „О боже, не дай мне опозориться“. Потому что быть руководителем Мирзо-Улугбекского района, с одной стороны, — престижно, с другой стороны — очень ответственно. Поэтому груз ответственности… Где-то три дня в себя приходил, пока осознал, пришел в кабинет, пока понял, что это, как это», — сказал он.

Глава ГНК подчеркнул, что при назначении хокимом того или иного человека ведется очень большая работа, которая не видна людям.

«Я уже работал там, где принимают решения о назначениях хокимов. Для хокима или для той или иной личности, которую назначают, это может быть неожиданно. Но поверьте, это не неожиданно в ходе подготовки. Для того, чтобы принимать такие решения, все взвешивается, просчитывается, строятся психологические портреты руководителей, которые могут быть назначены на ту или иную должность. Это очень большая, кропотливая работа, которая вам не видна. Я не думаю, что она будет видна вам когда-нибудь. В мире ни в одном государстве такая работа не видна, она всегда закулисная», — рассказал Шерзод Кудбиев.

В 2016 году хокимият Мирзо-Улугбекского района первым среди других районных администраций столицы открыл страницу в Facebook, где публиковалась информация о планируемых мероприятиях, временном отключении коммуникаций, реконструкции улиц.

«Больше выхода не было. Когда ты видишь поток негатива, с которым ты не можешь справиться, то лучше нужно пользоваться этим. Я некоторые вещи открыто признал в 2016 году: да, у нас в подвалах вода, крыши текут, тротуаров нет. Не надо меня за это критиковать, давайте лучше вы будете говорить, мы недостатки разложим, сделаем план и будем вместе потихонечку исправлять. Если мы будем просто закрываться, это получится так, что хокимият не работает», — объяснил он.

Весной того года также начал работу общественный совет при хокимияте Мирзо-Улугбекского района. Это независимый от государства орган, который содействует решению проблем района и контролирует работу хокимията.

«Я первым организовал общественный совет среди хокимиятов. Одна из функций общественного совета — выработка предложений на основе обращений граждан. Я отдал право сформировать повестку дня: на что, когда и сколько мы будем тратить деньги. Я право утверждения оставил за собой, чтобы иметь возможность корректировки. Но это все-таки помогло, поскольку когда люди в общественном совете сами начинают принимать решения, они видят, что одним щелчком невозможно все исправить. Тогда и критики меньше стало», — вспоминает Шерзод Кудбиев.

В настоящее время хокимият Мирзо-Улугбекского района возглавляет Шавкатбек Иргашев. После ухода с поста хокима Шерзод Кудбиев работал министром занятости и трудовых отношений (2018−2019), советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (2019−2020), с мая текущего года является председателем Государственного налогового комитета.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube или Mover (Tas-Ix).