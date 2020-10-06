Решение назначить бывшего хокима Ферганской области заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер было правильным и своевременным, заявил председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев в интервью проекту Alter Ego.

Глава ГНК уточнил, что «это было не сменой бессменного хокима, а повышением». По его словам, пандемия коронавируса показала, что «каждое государство стало само за себя: и в плане закрытия границ, и в плане обеспечения продовольствием».

«Поэтому это огромное, очень существенное и очень важное направление. Давайте возьмем Ферганскую область. Что бы там ни говорили про Ферганскую область и про хокима, в прошлом году и в этом году, если по статистике не ошибаюсь, она лидер в сфере аграрной политики, лидер по объему и темпу производства, по экспорту и переработке аграрной продукции. Поэтому я думаю, что здесь правильное и своевременное решение. И это не смена, а повышение. Давайте правильно акценты ставить», — заявил он.

Шерзод Кудбиев указал, что за последние три года журналисты и блогеры начали открытое выступать с критикой по различным вопросам, в то время как на должности хокима «всем угодить невозможно».

«Быть хокимом — это такой тяжелый труд, всем угодить невозможно, это нереально, это нормальный процесс. И когда человек очень требовательный и хочет добиваться тех или иных результатов за короткий промежуток времени, это требует мобилизации всех ресурсов. Хочешь не хочешь это будет кому-то, где-то не нравится. Ну это нормально, это жизнь. Думаю, что результаты Ферганской области будут говорить сами за себя в части производства, переработки аграрной продукции: будь это хлопок, пшеница или плодоовощная продукция и так далее», — рассказал председатель ГНК.

Он привел в пример Алтыарыкский район, который под началом областного хокима стал «одним из передовиков в Узбекистане» по выращиванию, переработке и хранению плодоовощной продукции.

«И на основе этого хранения [осуществляется] продажа в выгодный период. В прошлом году было [продано плодоовощной продукции] на сумму более 100 млн долларов, в этом году будут цифры не меньше. Три года назад мы задумывались о том, что один район продавал плодоовощной продукции на 100 млн долларов. Вся республика продавала максимум на 1 млрд долларов хлопка», — указал он.

Как выбирают министров

Шерзод Кудбиев отметил, что при выборе кандидата на должность министра или другого высокого поста, в первую очередь, учитываются профессиональные качества, которые человек показывает на протяжении своей карьеры будучи заместителем министра, руководителем отрасли, того или иного направления.

«Второе — это психологические качества. Насколько человек психологически устойчивый, какие возможности имеет для мотивации других людей. И все-таки, наверное, результативность, которая была показана на предыдущих должностях. Это очень тяжелый выбор. Министр — это человек, который делает политику в той или иной области. Главная личность, главный чиновник, который делает политику в доверенном направлении», — сказал он.

Бывший советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти уточнил, что техническими вопросами при выборе кандидата занималось Агентство развития государственной службы (АРГОС), которое он возглавлял.

«Около 35 человек в штате этой службы. На каждую позицию представляется минимум три кандидата, но перерабатывается информации очень много… Премьер-министр вносит предложение [о назначении кандидата министром], которое рассматривается депутатами Олий Мажлиса и после их одобрения кандидатура утверждается президентом. Не-не-не, [не наоборот]. Закон прописан», — подчеркнул Шерзод Кудбиев.

25 сентября, стало известно, что Шухрат Ганиев покидает должность хокима Ферганской области, которую он занимал с 2011 года, и становится заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер. В тот же день его кандидатура была единогласно одобрена депутатами Законодательной палаты, хотя указ президента о назначении был подписан днем ранее (по законодательству президент подписывает указ после одобрения депутатами). «Газета.uz» вспоминала яркие моменты в карьере Шухрата Ганиева и проанализировала, как изменилась Ферганская область при нем.