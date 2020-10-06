У здания Государственного центра тестирования 5 октября собрались абитуриенты и их родители, несогласные с результатами вступительных экзаменов в вузы. Они выражали недовольство, что рекомендации, выданные им по итогам срочной военной службы, не были учтены при подсчете результатов тестов, как это предусмотрено постановлением президента №1765 от 31 мая 2012 года. Сюжет об этом показали в передаче «Факт 24» телеканала «Узбекистан 24».

Абитуриенты в интервью телеканалу рассказали, что ГЦТ перенаправляет их проблему в Министерство обороны, а Минобороны заявляет, что неправильные данные были исправлены и возвращены в центр.

По словам абитуриента Бехзода Ахмаджонова, при вводе номера войсковой части, в которой он служил (часть №0395), в базу данных ГЦТ, начальная цифра «0» была пропущена, из-за чего выданную ему рекомендацию не засчитали. Ранее юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев писал, что причиной проблемы является именно наличие цифры «0» — база данных ГЦТ не принимает ее в начале серийного номера документа. Пресс служба ГЦТ эти доводы опровергла.

Ранее «Газета.uz» писала, что из-за льгот победителям международных и республиканских соревнований абитуриенты, набравшие максимальные баллы, не были рекомендованы к зачислению на основе государственного гранта. Позже эта ошибка была исправлена: для победителей соревнований выделили отдельные места, а абитуриенты с максимальными баллами перешли на «бюджет». В соцсетях, однако, появились сообщения, что в связи с выделением отдельных мест победителям соревнований, некоторые абитуриенты, которые ранее были на «бюджете», перешли на «контракт». «Газета.uz» изучает сложившуюся ситуацию.