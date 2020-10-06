В Минске около сотни пенсионеров 5 октября вышли на протесты против нынешней политики государства, итогов выборов и насилия во время предыдущих демонстраций, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Пожилые люди собрались возле костела с цветами и плакатами «Уходи» и «Пенсионеры за перемены» и отправились к Дому правительства с выкриками «Жыве Беларусь» и «Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа». Колонна пенсионеров дошла до зданий МВД и КГБ, под ними они скандировали «Свободу нашим внукам».

В разговоре с журналистами портала пенсионеры заявили, что хотят исправить ошибку, которую допустили 26 лет назад. «Наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками. Мы виноваты, что все эти 26 лет молчали. Мы никогда не простим властям все то, что происходило на Окрестина в первые дни после выборов. Мы как граждане Беларуси — за то, чтобы иметь права. А наши права каждый раз попирают, мы больше этого терпеть не можем. Хотим, чтобы наши дети жили в свободной и прекрасной Беларуси, поэтому мы выходим на улицы», — сказала одна из пенсионерок.

С остановками пенсионеры дошли до площади Победы, а затем поменяли маршрут и двинулись к Минскому государственному лингвистическому университету, чтобы поддержать студентов, участвующих в протестах. Пенсионеры прошли мимо здания университета, скандируя: «Мы вас любим», «Бабушки с вами!», «Наши дети лучше всех!», «Вы наша гордость!». Одна из активисток пошутила: «Надо было еще кричать «шапку надень».

Возле Дома правительства люди поднимали плакаты «Пенсионеры за перемены», у некоторых в руках листки с фотографиями Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Максима Знака, Сергея Тихановского и других.

Пенсионеры дошли до площади Якуба Коласа, положили цветы к памятнику писателя и начали расходиться.