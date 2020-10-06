В социальных сетях распространилась история о семье, проживающей в махалле «Хакикат» в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области и оставшейся без дома после прорыва Сардобинского водохранилища. Директор компании Smartgov consulting Азиза Умарова, опубликовавшая пост, заявила, что женщина с двумя дочерями и внуком сейчас живет в хлеве, где раньше содержался скот.

Эксперт написала, что 44-летняя Г. Аллаярова работает посудомойкой. Ее старшей дочери Д. Ашировой 25 лет, она разведена, у нее есть 5-летний сын. Младшей дочери — 16 лет. По словам Азизы Умаровой, семья не получила финансовую помощь как пострадавшие, а из-за отсутствия необходимых документов на имущество семье не выделили жилье, вместо этого предложив купить в ипотеку квартиру в пятиэтажной новостройке.

Заявление областного хокимията

Хокимият Сырдарьинской области в своем заявлении ответил, что дом, где проживала семья, принадлежал брату Г. Аллаяровой И. Умрзакову и оформлен на имя его супруги — У. Умрзаковой.

Дом был разрушен в результате наводнения и признан непригодным для проживания. Для возмещения нанесенного ущерба владельцу имущества предусмотрено выделение дома из числа строящихся, были подготовлены соответствующие документы. Кроме того, У. Умрзаковой выплачена компенсация в размере 40 млн сумов, а также выдан сертификат на бытовую технику.

Областная администрация отметила, что семье Г. Аллаяровой также оказана материальная помощь. С учетом отсутствия кормильца и факта проживания с двумя дочерями и внуком, женщине выплатили 40 млн сумов и выдали сертификат.

После наводнения в числе всех эвакуированных были и Г. Аллаярова с семьей, которых разместили в общежитии колледжа в районном центре и обеспечили достаточным количеством продуктов питания и одежды. Но спустя определенное время семья вернулась в дом, где проживала ранее, и разместилась в бывшем хлеве, говорится в заявлении.

Как утверждает хокимият, с приближением осенних дождей решением заместителя хокима района — начальника управления по поддержке махалли и семьи Г. Аллаярова с детьми были обратно доставлены в общежитие колледжа. Несмотря на обеспечение всем необходимым, женщина с семьей вернулась в разрушенный дом.

Администрация области считает, что Г. Аллаярова таким образом пыталась добиться выделения себе и своей семье квартиры в новостройках. Хокимият напомнил о существующем порядке и уточнил, что документы на новое жилье были оформлены на имя владельца разрушенного дома — У. Умрзакову.

«Учитывая семейное положение гражданки, в настоящее время рабочая группа приняла и рассматривает необходимые документы для выделения Г. Аллаяровой жилья из строящихся новых домов в махалле „Хакикат“ на основе ипотечного кредита», — отметили в хокимияте.

Ответ Азизы Умаровой

В ответ на заявление хокимията Азиза Умарова опубликовала новый пост, где написала, что кадастровые документы на дом были оформлены на отца Г. Аллаяровой — Атабоя Умирзакова. Эксперт добавила, что после прорыва плотины мужчина скончался от стресса. После его смерти кадастр не переоформлялся, что указано в списках хокимията.

«Вы можете спросить почему в 2019, когда оформили кадастр, сразу не разделили право владения на две семьи? Причина проста — из-за колоссальной цены оформления. В кишлаках испокон веков нет никаких кадастров. И когда в прошлом году в рамках развернутой кампании по легализации земли заставили делать кадастры по всей стране, эта обычная семья еле наскребла 3 млн сумов на оформление. Оформили один двор, хотя на его территории живут несколько родственников и стоят несколько домов. При этом домовая книга у каждого своя, так как разные строения, у каждого свой фундамент остался», — отметила Азиза Умарова.

По словам эксперта, 4 октября в махаллинском комитете старшей дочери Г. Аллаяровой передали два противоречащих друг другу письма, оба оформленных задним числом (от 23 августа и от 26 сентября). В первом письме говорится, что семье выдадут жилье. В другом — что только под ипотеку.

Азиза Умарова также добавила, что семья не просто так покинула колледж, где временно разместили пострадавших. Причиной возращения в хлев стало то, что их перевели жить на третий этаж, где не было перил у лестницы. Старшая дочь боялась, что ее активный пятилетний сын нечаянно упадет с высоты.

В начале сентября на выездном заседании Сената в Сырдарье было сказано, что из-за наводнения 89450 пострадавших из 28 махаллей трех районов были эвакуированы в безопасные районы. Сообщалось, что 83,4% из них вернулись в свои места проживания.

В результате техногенной катастрофы нанесен ущерб в общей сложности 4710 жилым домам, из которых 2211 оказались непригодными для проживания, а 2499 требуют ремонта. На сегодняшний день план по строительству 66 многоэтажных домов на 2640 квартир для обеспечения новым жильем граждан, потерявших свои дома, выполнен на 56%.