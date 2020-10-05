В жилом комплексе Yangi ChoshTepa рабочие завершают третью фазу строительства. Компания планирует полностью сдать третью и четвертую фазы до конца года. Это значит, что еще 500 единиц жилья будут в ближайшее время готовы к вводу в эксплуатацию и фактическому заселению.

Покупатели квартир в ЖК Yangi ChoshTepa могут переезжать и начинать полноценно жить в своих новых домах буквально с первого дня. Ведь все квартиры поступают в продажу с готовым ремонтом.





Быстрые темпы строительства и поэтапное введение объекта в эксплуатацию позволило реализовать более 70% жилого фонда. При этом половина комплекса уже заселена жильцами. Для них на территории полноценно функционируют все элементы развитой инфраструктуры — паркинг, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки.





Впереди полное завершение всех этапов строительства. Стать владельцем новой квартиры теперь еще проще. Клиентам предлагаются выгодные условия приобретения жилья в рассрочку или кредит сроком на 20 лет.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

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