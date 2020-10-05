Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева 2 октября в ходе визита в Наманганскую область приняла участие в заседании Янгикурганского районного кенгаша народных депутатов. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Ранее Янгикурганский район получил «неудовлетворительную» оценку в рейтинге социально-экономического развития регионов. Хоким района Асадулла Нажмиддинов выступил с отчетом на сессии.

Как уточняет издание Daryo, Асадулла Нажмиддинов пообещал до конца года вывести район на «средний» уровень, а в 2021 году — быть среди районов с «хорошей» оценкой. Хоким заверил, что, если обещания не будут сдержаны, руководители секторов уйдут в отставку.

Танзила Нарбаева, выступившая на сессии, подчеркнула, что необходимо пересмотреть проект «дорожной карты» по развитию района и включить в него предложения депутатов. Она призвала руководителей районов изучать и распространять опыт регионов с «хорошими» показатели.

«Депутаты должны требовать, а не спрашивать. Вот в Ходжаабадском районе по запросу местного кенгаша освободили же хокима от должности. Скоро в кенгашах в качестве рабочего органа будут созданы секретариаты. Это станет еще одним шагом для осуществления ими полноценной деятельности», — сказала глава Сената.

Танзила Нарбаева отметила, что руководитель любого уровня должен быть открыт к работе со СМИ. По ее словам, такое требование ставит президент. Она добавила, что считает журналистов самым близким партнером.

Спикер верхней палаты парламента также прокомментировала инцидент в Намангане, где скончалась женщина, которая подожгла себя при выселении из дома.

«Инцидент не должен был закончиться так ужасно. Раз вопрос с приобретением жилья был таким запутанным и проблемным, можно же было отсрочить исполнение? В итоге одна женщина скончалась, двое детей остались сиротами. Такие случаи ни в коем случае не должны повторяться, я категорически осуждаю это», — сказала Танзила Нарбаева.

Система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов действует в Узбекистане с 1 мая. По итогам анализа территориальным единицам присвоены категории «хорошая», «средняя» и «неудовлетворительная». Ситуация признана «хорошей» в 48, «средней» — в 119 и «неудовлетворительной» — в 33 районах и городах.

Хокимы и руководители секторов районов, получивших «неудовлетворительную» оценку, попросили прощения у населения и пообещали исправить ситуацию.