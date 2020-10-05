На территорию Узбекистана 6 октября ожидается вторжение сухой, но холодной воздушной массы с районов Урала. Местами будет усиливаться ветер, сообщил Узгидромет.

Температура ночью будет достаточно теплой — в пределах +7…+12 градусов, а днем с затоком холодной воздушной массы она понизится до +15…+20 градусов, что на 4−6 градусов ниже нормы этого дня. По предгорным и горным районам местами возможен дождь.

Дневная температура 7−8 октября составит +17…+22 градуса, 9−10 октября — +15…+20 градусов.

Со среды территория республики будет находиться под влиянием северных потоков в атмосфере. Ночная температура понизится до +3…+8 градусов, по северу — до +0…+5 градусов. Такие невысокие значения ночной температуры сохранятся до конца недели.