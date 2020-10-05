29 сентября Telegram-канал «Банкир кундалиги» («Дневник банкира») опубликовал список из 17 банков, включая территориальное управление Центрального банка, сотрудники которых якобы привлекаются к принудительному сбору хлопка в Наманганской области. Как следует из опубликованных данных, для сбора урожая хлопка в Учкурганском районе поручено привлечь 1470 сборщиков, хотя общий штат банков составляет 1422 сотрудника.

Кроме того, согласно приведенным данным, по состоянию на 21 сентября 1164 сотрудника приняли участие в хлопковой кампании, собрав 41662 кг хлопка. В таблице также указаны места временного проживания сборщиков и фермерские хозяйства, где собирается хлопок.

Фото: «Банкир кундалиги» / Telegram.

Центральный банк со ссылкой на свои территориальные управления сообщил, что информация о привлечении банковских работников к принудительному труду не подтвердилась.

Между тем, пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений сообщила, что с 21 сентября ведется работа по предотвращению случаев принудительного труда на сборе хлопка, обеспечению достойных условий труда и его своевременной оплаты.

Государственная инспекция труда по состоянию на 29 сентября получила 50 обращений, из которых 22 — через call-центр, 2 — через сайт и 26 — социальные сети. Большая часть заявлений приходится на Наманганскую — 11, Кашкадарьинскую — 10, Джизакскую — 6, Андижанскую — 5, Ташкентскую — 4 и Бухарскую области — 3.

Сообщается, что в 16 случаях граждане привлекались к принудительному труду со стороны махаллей, в 6 случаях это были сотрудники банков. В Минтруда отметили, что все сообщения изучаются и принимаются меры по немедленному устранению выявленных проблем.

«Несмотря на это, по результатам ежедневного мониторинга рабочие группы назначили штраф должностным лицам на 27 млн 875 тысяч сумов за 2 случая принудительного труда и 4 случая ненадлежащего заключения трудовых договоров и несоблюдения условий труда», — говорится в сообщении.

Как уточнил «Газете.uz» источник в Минтруда, ситуация с привлечением к принудительному труду в наманганских банках все еще изучается, но «факты частично подтверждаются». В ближайшие дни ожидается принятие заключения по данным фактам.

Поступающие в Государственную инспекцию труда обращения также направляются в правоохранительные органы. В частности, были выданы пояснительные письма и соответствующие документы по сбору средств «на хлопок» у предпринимателей, работающих на специализированном рынке строительных материалов в Намангане.

«В связи с тем, что факт подтвердился, документы направлены в прокуратуру Намангана для принятия законных мер в установленном порядке», — говорится в сообщении Минтруда.

Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 8 сентября на Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и районов возложена ответственность за недопущение привлечения к хлопкоуборочным процессам сотрудников образовательных, медицинских и других бюджетных организаций, а также учащихся и студентов образовательных учреждений.

«Газете.uz» направил запрос в хокимият Наманганской области для получения комментария.