Три человека погибли и два пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Самаркандской области 4 октября, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Примерно в 20:30 уроженец Каракалпакстана З. Б. (42 года), управляя Chevrolet Tacuma, на 96-м километре автодороги М-37 по направлению «Ташкент — Нукус» столкнулся с бетонным ограждением.

Фото: СД при МВД.

Водитель Tacuma и пассажир Н. А. (26 лет) погибли на месте, еще один пассажир М. С. (37 лет) в результате полученных травм скончался в больнице.

Двое других пассажиров автомобиля Х. К. (41 год) и его брат Ж. К. (37 лет) получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы.

Следственное отделение при ОВД Нарпайского района возбудило уголовное дело по части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.

Для проведения дальнейших следственных действий уголовное дело принято на производство Следственного управления при УВД Самаркандской области, предварительное следствие продолжается.