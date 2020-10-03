«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов сытной выпечки.
Мини-курники с рисом
Домашний курник на сметане с ароматной начинкой — всегда вкусный и, конечно, сытный. Такие мини-версии пирогов удобны тем, что их можно взять с собой в качестве перекуса.
Пицца-рулет Болоньезе
Простой рецепт пиццы из Италии. Легкая в приготовлении, сытная и необычная выпечка не только придется по вкусу, но и здорово украсит стол.
Турецкое пиде с картофелем
Турецкое пиде — можно приготовить не только с мясом, но и с картофелем и с сыром, получается отличное сочетание и интересный вкус.
«Мешочки» с курицей
«Мешочки» с курицей из слоеного теста — это оригинальный рецепт для того, чтобы сделать весьма необычное блюдо с любимыми продуктами.
«Улитки» с сыром и зеленью
«Улитки» можно печь и в будние дни после работы, так как занимают минимум времени и делаются очень просто. С начинкой можно экспериментировать сколько угодно.
Сырное печенье
Сырное печенье — вкуснотища для детей и взрослых. Это лучшая закуска к любому блюду и оригинальная альтернатива сладкой выпечке.
Расстегаи с мясом и с капустой
Расстегаи по этому рецепту получаются пышными и румяными. Вкус и аромат этой выпечки возвращает в детство.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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