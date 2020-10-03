Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-служба главы государства.

«С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о вашем и госпожи Мелании Трамп заболевании коронавирусной инфекцией», — говорится в послании.

«Уверен, что в самые короткие сроки вы победите эту болезнь и полностью выздоровеете, вам вновь будет сопутствовать благополучие и вы продолжите ответственную государственную деятельность», — сказано в письме.

Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду и Мелании Трамп, а также всем членам семьи президента США крепкого здоровья, спокойствия и новых сил.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что вместе с первой леди заразился коронавирусом в пятницу, 2 октября. Супруги ушли на карантин и начали лечение, позже Дональд Трамп отправился лечиться в военный госпиталь.