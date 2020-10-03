Люблю путешествовать. Еще больше — исследовать метро за границей. В последний день командировки в Нью-Йорк решили с коллегами напоследок еще раз прокатиться по сабвею. В режиме экономии — все деньги уже практически потрачены. Решили «паровозиком» проскочить через турникет. Сколько раз ездили, всегда платили, а никто вроде и не проверяет.

Вдруг ниоткуда — полицейский. Насчитал на каждого по 50 долларов штрафа. Кто-то из компании хотел замять дело — открыл кошелек. У копа глаза еще больше расширились. Конечно же, в кобуру не полез, но хотел еще что-то приписать. Еле отговорили. Стоим как идиоты, пока не начинаем понимать: он здесь за порядком наблюдает, а не деньги рубит.

Известие о том, как Южная Корея может ввести запрет на въезд в страну граждан Узбекистана из-за участившихся случаев недостоверных ПЦР-тестов на коронавирус — это история про наш любимый челлендж «как обмануть государство». То, что в данном случае государство чужое, роли практически не играет. Прежде чем пытаться понравиться миру, нам стоит попытаться понравиться самим себе.

В морализаторстве с поддельными справками слышатся звуки изъезженной патефонной пластинки «дихотомия — государство и народ». Все уже давно сказано в известной миниатюре Михаила Жванецкого: как государство к нам, так и мы к нему, как мы к государству, так и оно к нам, тем же боком. «Откручивая, отвинчивая, постоянно оглядываясь по сторонам».

Коронавирус и последовавший с началом пандемии локдаун порядочно поистрепал нервы людям. Вмешался в нашу жизнь, сорвал множество планов, лишил заработка, внес сумятицу в душу и умы сограждан. На фоне неопределенности — общей и каждого из нас — трудно быть правильным, законопослушным. Тем более, когда взаимоотношения человека и государства не всегда исполнены духа некоего общественного договора.

Это совершенно не к тому, что власти святы. Ничуть — у нас постоянно вытягивают мзду. Предложение и спрос всегда готовы откликнуться. При этом все хотят уничтожить коррупцию. Но есть одна существенная загвоздка. Христианский богослов блаженный Аврелий Августин в своей знаменитой «Исповеди» вспоминал, что в юности очень часто повторял: «Господи, даруй мне целомудрие, но только не сейчас». У каждого найдется всегда такой случай: «Вот именно сейчас у меня есть деликатные проблемы. Когда я их решу, вот тогда и объявлю свой самый праведный бой коррупции». Но почему-то этот день каждый раз откладывается.

Неформальные отношения, или по-нашему «таниш-билиш», — несущая конструкция не только нашей экономики, но и общества в целом. Звоню знакомому доктору — у него очередь большая. Прошу принять как можно скорее. Я же человек занятый, колонку пишу про коррупцию, обличаю нарывы общества. Знакомый кряхтит, но выкраивает расписание. Потому что в прошлом году я помог его дочери — тоже очередь сократить в одном ведомстве. Такой вот очередной «паровозик» получается. Прозрачность, электронная запись — можно и этот заслон обойти.

Что это? По нашим меркам — небольшая услуга, помощь знакомому, каждодневная практика. Тем более госмашина буксует, сама создает везде очереди. Разве сравнить со взяткой чиновника на десятки и сотни тысяч долларов? Нет, конечно. Но там, за бугром все названные истории — типичная коррупция. Просто в случае со взяткой — статья в Уголовном кодексе, а насчет пройти без очереди — общественное порицание и табу. Вот так и живут. Когда мы начнем — увы, не знаю. Еще столько нужно справок насобирать с этой жизни.

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