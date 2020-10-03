Компания Bizning Uylar представляет новый формат коммерческой недвижимости — торговый квартал Alfraganus. Название проекта восходит к имени Ахмада Аль-Фергани — величайшего астронома, математика и географа. Научные труды ученого навсегда увековечили его имя и принесли всемирную известность. Alfraganus — так называли великого ученого в Европе.

Новый многофункциональный проект компании Bizning Uylar расположен в Мирабадском районе Ташкента между улицами Фаргона Йули и Кушкуприк. Здесь на территории 118 тысяч кв. м будет построен торговый квартал Alfraganus. Он представляет собой современную интерпретацию традиционных восточных базаров.

Здесь будут соединены важнейшие аспекты торговых центров с местами развлечения и досуга. Это сделает его оптимальным местом для семейного шопинга и отдыха.

В качестве формата была выбрана масштабная торговая площадь с одноэтажными и двухэтажными открытыми и полуоткрытыми строениями. Такая форма коммерческой недвижимости под открытым небом является наиболее привычной для большинства населения. В тот же момент она бросает вызов современным многоэтажным торговым центрам.





Коммерческие и досуговые секторы Alfraganus:

Якорные магазины — призваны привлечь и сформировать основной трафик посетителей. Как правило, это крупнейшие представители розничных сетей: супермаркеты, универмаги, известные марки одежды класса масс-маркет, крупные магазины техники и прочие. Линейные магазины — большой сектор коммерческих помещений. Он будет составлять до 60% всей площади проекта. Это наиболее подходящий формат для открытия бутиков, магазинов одежды и обуви, косметики и парфюмерии, оптики, профессиональных товаров, книжных, канцтоваров, аптек и многих других. Эта категория помещений может быть использована в качестве салонов красоты, спа-салонов и других. Зона премиальной коммерции — здесь будут представлены брендовые бутики одежды, ювелирные и сувенирные магазины и другие. Кафе и рестораны (F&B) — торговый квартал предлагает огромное количество площадей для организации различных точек общественного питания — от закусочной до авторского ресторана. Детская территория — сектор, который будет представлен преимущественно магазинами с продукцией для детей, игрушками, одеждой, товарами для развития. Развлечение и досуг — место для любителей активных видов отдыха и экстрима: боулинг, квест-румы, игровые площадки и автоматы, крытые зоны для скалолазания, лазертаги и многое другое.





Центральная площадь квартала — эпицентр общественной жизни, отличное место для встреч, общения и приятного времяпровождения. По всей территории — ухоженные зеленые зоны с многолетними насаждениями и ландшафтным дизайном, зоны общественного пользования, тысячи метров пешеходных маршрутов, прогулочные аллеи, скамейки, арт-объекты, фонтаны, скейт-парк, велодорожки и многое другое. Для посетителей со своим авто будет оборудована продуманная обширная парковка.

По своим масштабам Alfraganus может стать крупнейшим в Центральной Азии торговым кварталом под открытым небом. Уличный формат торговых зон многократно доказал свою успешность и популярность во многих городах мира. Индивидуальность Alfraganus состоит в сочетании элементов традиционного восточного базара с современными архитектурными решениями.

В ближайшее время компания Bizning Uylar объявит старт продаж коммерческих помещений Alfraganus. Капитализация объекта, по мнению экспертов из компании Knight Frank, к моменту сдачи в эксплуатацию достигнет 30%.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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