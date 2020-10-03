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3 и 4 октября
Куда сходить
на выходных
в Ташкенте?
Зажигательные вечеринки в популярных заведениях столицы, «Восточный базар» ко Дню учителя, премьера комедии «Дедушка НЕлегкого поведения», Вечер балета в ГАБТ имени Алишера Навои и другие интересные мероприятия этих выходных.
«Дедушка НЕлегкого поведения»
«Белка и Стрелка: Карибская тайна»
«Довод»
«Стрельцов»
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«Ibrat»
«Qo'qon shamoli»
«Сельская честь» в Театре Алишера Навои
«Квартет» в Ильхоме
Вечеринки в «Семь пятниц»
Вечеринки в Queens
Праздничный «Восточный базар» ко Дню учителя
Вечер живой фортепианной музыки
Вечер балета в ГАБТ им. А.Навои
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Детский мастер-класс в «Огнях Ташкента»
Мастер-класс по резьбе на дереве
Гончарный мастер-класс в Human House
Акция «Красные ценники» в Senorita home
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Хорошая погода, располагающая пойти гулять
Например, в Tashkent City
Или в парке "Навруз"
Central Park также открыт для посещений
А «через дорогу» можно увидеть Экопарк
Можно сходить в Зоопарк
Или Ботанический сад
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