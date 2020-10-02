Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией Трамп заразился коронавирусом.

«Сегодня первая леди и я сдали положительный тест на COVID-19. Мы уйдем на карантин и начнем процесс лечения немедленно. Мы пройдем через это вместе!» — написал он в Twitter.



Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у ближайшей советницы президента Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в предвыборных поездках в Кливленд и Миннесоту.