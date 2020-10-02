Для начала история из далеких 90-х. Рассказывали как-то в компании о прогоревшем бизнесе с поставками помидоров в Китай. Горе-бизнесмен не смог оперативно оформить все необходимые документы — помидоры сгнили.

Уже потом выяснил, что история — фейк наполовину. Не мог в те времена наш предприниматель узбекские томаты поставлять в Поднебесную. Китайские товарищи запрещали. Не того они, говорили, качества. «Не то, что наши, местные. Да, не такие вкусные, но зато выращенные китайским фермером».

Протекционизм — мировое изобретение. Правда, сегодня выглядит уже не так открыто, как в конце XVII века. Спрятался за кучу регламентов, инструкций санитарного контроля, этикеток энергетической и пищевой безопасности. Нам это сейчас особенно важно знать. Именно об этом шла речь на недавних совещаниях у президента. Тема на самом деле стратегическая — как нам поднять уровень карантинной службы, а также внедрить международные стандарты в национальную систему контроля качества продукции.

Нашему агропромышленному комплексу поставлена очень большая задача — нарастить экспорт продукции до 5 млрд долларов. Еще лет пять тому назад даже пикнуть не могли о том, чтобы экспортировать большой ассортимент фруктов и овощей главным торговым партнерам Узбекистана. Совсем недавно стали рынок открывать потихоньку: то дыни поставят в Южную Корею, то в США решили разнообразить питание населения узбекским миндалем и арахисом.

При этом все равно кучу бумажек требуют заполнить, а потом могут и не пропустить. Найдут какую-нибудь плодожорку. И под бульдозер все наши сочные витамины. Это мы с вами знаем, что плодожорка плохого себе не откусит. А там, за границей главное — порядок и контроль.

Или взять узбекский текстиль. Еще в 2017 году Ташкент подписал с Евросоюзом «текстильный протокол». Документ позволяет экспортировать в Европу продукцию с дисконтом. Но поток поставок пока сильно не вырос. «Извините, это бюрократия такая сильная у нас. Документы плохо доходят до таможенников», — ответили тогда на наше искреннее изумление в Брюсселе.

С ЕС сейчас очень хороший переговорный темп набрали. Если бы не пандемия, давно бы уже получили дополнительный доступ к Генеральной системе преференций GSP+, который позволяет удвоить число товаров, беспошлинно поставляемых в Евросоюз: до 6200 наименований.

Шавкат Мирзиёев поручил отменить более 5000 устаревших стандартов, а также привести технические регламенты безопасности продукции в соответствие с требованиями ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В последнем случае особенно важно внедрить стандарты старого-нового для нас объединения. И политическая ангажированность тут ни при чем. По мнению экспертов, значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется на главный рынок в Россию через посредников из соседних стран, которые используют льготы в ЕАЭС. А должны бы использовать эти льготы наши производители.

Это особенно важно для нас. Мировую экономику сейчас накрывает туча протекционизма. Особенно в эпоху коронавируса. Правительство любой страны после ковидного локдауна стремится поддержать своих производителей. Мы продолжаем вести переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию. Многие сходятся в оптимистичном прогнозе: скоро примут.

А пока надо эффективно готовить новую базу — пропускать ее тщательно сквозь призму общих правил игры и стандартов качества. Чтобы в будущем у всех наших предпринимателей, кто выходит на внешние рынки, был подобный «страховой полис». Без оговорок. Как говорил профессор Преображенский: «Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая! Броня!!!» И тогда история про наши помидоры, которые смогут попробовать и полюбить во всем мире, уже не будет фейком.

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