Компании и ведомства Узбекистана и Таджикистана подписали 308 инвестиционных и торговых соглашений на 724 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Напомним, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов совершил визит в Таджикистан, в рамках которого встретился с президентом Эмомали Рахмоном.

В Душанбе также состоялось седьмое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором вместе с главой правительства Узбекистана принял участие премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

После заседания комиссии прошел бизнес-форум, на котором были достигнуты договоренности о реализации новых проектов промышленной кооперации в легкой, пищевой, электротехнической отраслях, машиностроении, фармацевтики и производстве строительных материалов.

«Стороны сошлись во мнении о необходимости оптимизации процедур таможенного и пограничного контроля, а также реализации совместных проектов по строительству, модернизации и оснащению объектов железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении МИВТ.