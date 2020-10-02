В августе компания Dream City Development анонсировала старт продаж коммерческих помещений проекта Seoul Mun. «Сеульские ворота» — это живописная коммерческая зона протяженностью 700 м вдоль канала Бурджар в центре Ташкента. Здесь предпринимателей ждут свыше 240 разноформатных помещений площадью от 40 до 1000 кв. м для открытия ресторанов, бутиков, ритейла, спортзалов, салонов красоты, магазинов игрушек, шоурумов, спа-комплексов, развлекательных центров и развития других видов бизнеса.

На юго-западном берегу канала ведутся работы по стабилизации и закреплению почвенных пластов. Недостаточная плотность почвы — одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкивается застройщик при планировке объектов в непосредственной близости к воде. Чтобы избежать таких неприятностей, как проседание грунта и фундамента, трещины и неровности на поверхности стен, потолков и пола, компания использует технику укрепления грунта посредством железобетонных свай.

Для этого по всей набережной на расстоянии 12−15 см с помощью специального бурового станка SOILMEC SR-40 (Италия) производится равноудаленное бурение почвы. Далее осуществляется монтаж свай в буровые отверстия. Они должны достигнуть плотного слоя почвы. В зависимости от глубины высота свай варьирует от 17,25 до 7,5 м, а их диаметр составляет 65 см.

Для изготовления свай используется сверхпрочная арматура Ат-500. В дальнейшем вся вертикальная нагрузка объекта распределится именно по ним. Завершающим этапом является залив буронабивных свай жидким бетоном марки М550. Эту марку отличает ряд преимуществ, обязательных для капитального строительства: максимальная прочность, плотность, высокая скорость сгущения, морозостойкость, теплоустойчивость и водонепроницаемость.

Использование передовых технологий и инновационных разработок гарантируют безопасность и надежность строений, а также позволяют компании значительно сократить время строительства. Кроме того, вся строительная деятельность осуществляется в строгом соответствии с законодательством Узбекистана. Соблюдаются все санитарные нормы и правила по охране атмосферного воздуха, водной поверхности и подземных вод от загрязнения.

По прогнозу международных специалистов в области коммерческой недвижимости — экспертов из компаний Knight Frank и Cushman & Wakefield — на момент сдачи объекта в эксплуатацию капитализация проекта составит 30%.

В офисе продаж Dream City представлен масштабный макет проекта. Менеджеры будут рады ответить на все интересующие вопросы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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