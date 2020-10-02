Экономический рост в Узбекистане замедлился до 0,2% в первой половине 2020 года, оставаясь положительным главным образом за счет роста в сельском хозяйстве (2,8%) и строительстве (7,3%). В других секторах наметился спад. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) со ссылкой на новый макроэкономический отчет.

Из отчета следует, что промышленность и добыча газа сократились на 1,9% и 17,1%. Гостиничный бизнес и торговля сократились на 1,1%, перевозка и хранение, информация и связь — на 3,2%. Безработица выросла до 13,2% в январе-июле (годом ранее — 9,1%), а реальные доходы снизились на 1,7%.

В условиях вялого спроса инфляция снизилась до 11,7% в августе (16,5% — в августе 2019 года), что вынудило Центральный банк снизить ставку рефинансирования с 15% до 14% годовых.

В отчете отмечается, что несмотря на создание Антикризисного фонда (около 1,5% ВВП), страна испытывает сильное внешнее давление. Импорт сократился примерно на 18% в первые семь месяцев года, экспорт упал на 21%. Внешний баланс дополнительно ухудшился из-за спада экономической активности в России и Казахстане и сокращения денежных переводов на 7% в январе-июле.

В целом в этом году ЕБРР прогнозирует сокращение реального ВВП на уровне 2%. Как ожидают аналитики, в 2021 году рост составит 4,5% за счет восстановления экспорта и внутреннего спроса.

Ранее ЕБРР ожидал рост ВВП Узбекистана в 6,5% в 2021 году на фоне восстановления экспорта и роста внутреннего спроса.

Центральная Азия

По данным ЕБРР, экономика стран Центральной Азии сократилась в среднем на 0,6% в первой половине 2020 года.

«И спрос, и предложение были подавлены карантинными мерами внутри стран и за рубежом, а также перекрытием границ и обусловленного этим резким спадом в международной торговле и туристических связях с соседними странами», — отмечает банк.

Наиболее серьезно от пандемии пострадали Кыргызстан и Монголия, хотя экономический спад в этих странах был несколько смягчен наращиванием объемов экспорта золота. Казахстан также вошел в рецессию, хотя и меньшего масштаба, отчасти благодаря крупным финансовым вливаниям из Национального фонда. Туркменистан сообщил о положительном росте реального ВВП в первом полугодии, несмотря на значительную потерю доходов от экспорта газа в Китай. Экономика Таджикистана, как и Узбекистана, значительно замедлилась, но сохранила положительную динамику, чему частично способствовал рост в сельском хозяйстве и экспорт драгоценных металлов.

ЕБРР прогнозирует, что в 2020 году ВВП региона в целом сократится на 3,3%, а в 2021 году вырастет на 3,3%.