Для ускорения развития всех сфер жизни Каракалпакстана разработаны меры на ближайшие три года. Для каждого района определены «точки роста» — по два определенных вида деятельности, которые будут интенсивно развиваться.
Об этом говорилось на внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, прошедшей 2 октября с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.
Субъекты предпринимательства, занимающиеся видами деятельности, определенными для каждого из 16 района автономии, будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота для малых предприятий, налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей сроком три года.
Всего будет определено 32 вида деятельности. Пресс-служба президента планирует опубликовать их список в скором времени.
Новым промышленным предприятиям в Тахтакупирском, Бозатауском и Шуманайском районах, имеющим низкий уровень развития, будут предоставлены налоговые и таможенные льготы сроком на три года.
На совещании также были определены 10 приоритетов на ближайшие 3 года:
- ускоренное развитие районов и махаллей;
- обеспечение занятости и сокращение бедности;
- реализация инвестиционных проектов;
- смягчение негативного воздействия Аральской катастрофы.
- полное задействование потенциала сферы услуг;
- поддержка сельского хозяйства;
- жилищное строительство;
- развитие социальной инфраструктуры;
- поддержка молодежи и женщин;
- предупреждение преступности.
Для придания импульса развитию и ускоренного решения проблем за каждым районом и городом Каракалпакстана закреплены министры и банки.