Для ускорения развития всех сфер жизни Каракалпакстана разработаны меры на ближайшие три года. Для каждого района определены «точки роста» — по два определенных вида деятельности, которые будут интенсивно развиваться.

Об этом говорилось на внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, прошедшей 2 октября с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

Субъекты предпринимательства, занимающиеся видами деятельности, определенными для каждого из 16 района автономии, будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота для малых предприятий, налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей сроком три года.

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Всего будет определено 32 вида деятельности. Пресс-служба президента планирует опубликовать их список в скором времени.

Новым промышленным предприятиям в Тахтакупирском, Бозатауском и Шуманайском районах, имеющим низкий уровень развития, будут предоставлены налоговые и таможенные льготы сроком на три года.

На совещании также были определены 10 приоритетов на ближайшие 3 года:

  1. ускоренное развитие районов и махаллей;
  2. обеспечение занятости и сокращение бедности;
  3. реализация инвестиционных проектов;
  4. смягчение негативного воздействия Аральской катастрофы.
  5. полное задействование потенциала сферы услуг;
  6. поддержка сельского хозяйства;
  7. жилищное строительство;
  8. развитие социальной инфраструктуры;
  9. поддержка молодежи и женщин;
  10. предупреждение преступности.

Для придания импульса развитию и ускоренного решения проблем за каждым районом и городом Каракалпакстана закреплены министры и банки.