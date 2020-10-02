Для ускорения развития всех сфер жизни Каракалпакстана разработаны меры на ближайшие три года. Для каждого района определены «точки роста» — по два определенных вида деятельности, которые будут интенсивно развиваться.

Об этом говорилось на внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, прошедшей 2 октября с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

Субъекты предпринимательства, занимающиеся видами деятельности, определенными для каждого из 16 района автономии, будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота для малых предприятий, налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей сроком три года.

Всего будет определено 32 вида деятельности. Пресс-служба президента планирует опубликовать их список в скором времени.

Новым промышленным предприятиям в Тахтакупирском, Бозатауском и Шуманайском районах, имеющим низкий уровень развития, будут предоставлены налоговые и таможенные льготы сроком на три года.

На совещании также были определены 10 приоритетов на ближайшие 3 года:

ускоренное развитие районов и махаллей; обеспечение занятости и сокращение бедности; реализация инвестиционных проектов; смягчение негативного воздействия Аральской катастрофы. полное задействование потенциала сферы услуг; поддержка сельского хозяйства; жилищное строительство; развитие социальной инфраструктуры; поддержка молодежи и женщин; предупреждение преступности.

Для придания импульса развитию и ускоренного решения проблем за каждым районом и городом Каракалпакстана закреплены министры и банки.