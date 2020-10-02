19 августа прошел Demo Day конкурса mGovAward по разработке мобильных приложений среди студентов. В нем приняли участие 18 команд, прошедших отбор из 264 конкурсантов.

В рамках сотрудничества с ОАЭ по направлению «Разработка государственных мобильных приложений» IT Park при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана реализует конкурс по разработке государственных мобильных приложений mGovAward совместно с Министерством по делам правительства и будущего ОАЭ.

С 26 сентября 2019 года по 10 февраля 2020 года через сайт конкурса были приняты заявки на участие от 264 команд, из которых 95 уже имели мобильные приложения.

Участники представили свои разработки по пяти направлениям:

образование — 27 проектов;

здравоохранение — 21 проект;

предпринимательство — 19 проектов;

туризм — 22 проекта;

транспорт и логистика — 6 проектов.

Впоследствии была сформирована совместная конкурсная комиссия из представителей ОАЭ, министерств и ведомств. 28 и 29 февраля была проведена оценка мобильных приложений, где из 97 команд в полуфинал прошли 18.

По итогам Demo Day экспертная комиссия из ОАЭ и Узбекистана выявила семь лучших мобильных приложений, которые прошли в финальный этап конкурса:

Sahiya team — Sahiya (образование). Roboteach team — Roboteach (образование). FazonCo team — aboo (образование). CodeSys team — CodeSys (образование). Imam Bukhari team — Seven Pirs (туризм). iMed — EYECERIA (здравоохранение). Shaxcar — CarWon (предпринимательство).

Финальный этап пройдет в формате публичного голосования. По его итогам определятся три победителя, которые получат:

за первое место — 50 тысяч долларов;

за второе место — 30 тысяч долларов;

за третье место — 20 тысяч долларов.

Даты голосования: с 28 сентября по 2 октября.

Проголосовать за одно из семи мобильных приложений, прошедших в финал, и помочь проектам стать ближе к призовому месту можно на сайте и через Telegram-бот.

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