Торговый центр «Ишонч» — это кредитно-торговая компания, основанная 16 марта 2010 года. Уже 10 лет «Ишонч» развивается, открывая новые торговые центры с возможностью оплаты в рассрочку в разных городах и районах Узбекистана. Ассортимент представлен более 7 тысячами товарами, среди которых есть бытовая техника, смартфоны, мебель, спортивные товары, сантехника и строительные материалы.

28 сентября кредитно-торговый центр «Ишонч», который работает в Ферганской долине, сделал первый шаг в Ташкентской области и открыл 18-й филиал в Янгиюле.





На церемонии открытия присутствовал хоким Янгиюля Фарход Мирзаев. Он поздравил жителей города с запуском этого великолепного торгового центра и отметил, что в нем созданы достаточные условия для удовлетворения потребностей людей.

Также во время церемонии по случаю предстоящего Дня учителя и наставника представителям профессии, присутствовавшим на мероприятии, были вручены подарки.





Янгиюльский филиал кредитно-торгового центра «Ишонч» нацелен не только на обеспечение семей необходимыми товарами, но и на увеличение занятости среди молодежи. В результате в центре создано около 70 новых рабочих мест, 80% из которых заняли молодые люди.





Помимо янгиюльского филиала функционируют еще 17 точек кредитно-торгового центра «Ишонч». Они представлены:

в Ферганской области: в городах Фергана и Коканд, в районах Учкуприк, Бешарик, Узбекистан, Багдад, Ташлак, Кува;

в Наманганской области: в городах Наманган и Чуст, в районах Чартаке, Янгикурган, Учкурган;

в Андижанской области: в городе Асака, в районах Ходжаабад и Кургантепа.





Также 2 октября откроет свои двери новый филиал «Мингбулак» в Наманганской области. В планах на октябрь у компании есть еще несколько открытий, среди которых филиалы «Чодак» в Наманганской области, а также «Булакбаши» и «Балыкчи» в Андижанской области.

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