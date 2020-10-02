В середине сентября девелоперская компания FDG объявила о старте продаж в новом ЖК Fayzli. Цены за 1 кв. м начинаются от 5,46 млн сумов.

Жилой комплекс Fayzli был построен специально для тех, кто стремится к уюту и комфорту. В разработке архитектуры и планировочных решений специалисты девелоперской компании опирались на собственный опыт. Успех проекта во многом обусловлен глубоким анализом жилого рынка Ташкента. Поэтому можно смело утверждать, что Fayzli полностью удовлетворяет потребности даже наиболее взыскательных покупателей.





Почему именно Fayzli

Работая над новым брендом, специалисты компании FDG стремились выпустить на рынок оригинальный проект, в котором сочетались бы все передовые разработки в строительстве. При этом сотрудники хотели предложить людям нечто новое, привлекательное и оригинальное.

Архитектура

Архитектор проекта Темур Алиев разработал яркое видение, которое сможет украсить городской ландшафт. Сейчас действует тенденция — цветные фасадные элементы в архитектуре. Они разбавляют серую массу, которую привыкли использовать девелоперы в последние пять-шесть лет. Цветные вставки помогают преобразить фасадную часть здания. Так дом становится нескучным и преображается во что-то иное.





Объекты со схожими конструкционными решениями часто встречаются в Казахстане и России. Темур Алиев работает архитектором с 2015 года. Его портфолио насчитывает три крупных проекта на стадии реализации. Он использовал полученный опыт при разработке ЖК Fayzli.

Компания FDG решила отойти от заурядной архитектурной стилистики в пользу простых и лаконичных форм. Сделать максимально простой фасад гораздо сложнее, чем украсить его нефункциональными классическими элементами, несущими эстетическую составляющую.

Пять планировочных решений на любой вкус

Планировочные решения ЖК Fayzli подойдут для каждого покупателя. Например, молодой семье, которая ждет пополнения, понравятся небольшие однокомнатные квартиры на 39 кв. м. Здесь можно встречаться с друзьями, работать, отдыхать и налаживать свой быт.





Для семей с детьми в ЖК Fayzli есть уютные трехкомнатные квартиры двух типов. Каждая имеет отдельную детскую, два балкона и два санузла, чтобы домочадцам было максимально комфортно.

Большим семьям подойдет четырехкомнатная квартира на 87 кв. м. Окна выходят на обе стороны дома, обеспечивая естественное проветривание. Здесь так же два балкона и два санузла, но при этом три спальни, отдельная гостиная и кухня.

Фаворитом ЖК Fayzli служит пятикомнатная квартира площадью 103 кв. м. В ней четыре спальни — две для детей и две для взрослых, три балкона и большая гостиная на 25 кв. м, объединенная с кухней. Это отличное место для отдыха и семейных вечеров, а большой холл создает ощущение простора.

Преимущества

К числу основных преимуществ жилого комплекса Fayzli можно отнести:

подземный паркинг на 45 машиномест;

круглосуточную охрану;

тихие лифты;

естественное озеленение придомовой территории;

эффектное оформление фасада в современной стилистике;

полноценную детскую и спортивную площадку;

большие коммерческие зоны на первом этаже.





Стоимость

ЖК Fayzli отличается доступными ценами на жилую недвижимость. Например, можно купить однокомнатную квартиру площадью 39 кв. м на шестом этаже за 213,12 млн сумов при полной предоплате.

Приобрести квартиру в ЖК проще простого. Для этого можно обратиться в отдел продаж Fayzli или головной офис компании FDG. Узнать стоимость 1 кв. м, размер первоначального взноса и условия рассрочки можно у менеджера.

Записаться на встречу: (+998) 78−150−55−11.

Адрес отдела продаж ЖК Fayzli: Яшнабадский р-н, ул. Карасу.

Адрес головного офиса FDG: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 180.

Сайт: fayzlihome.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

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