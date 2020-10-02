В Намангане 29 сентября облилась бензином и подожгла себя 35-летняя Г. Дадабаева, которую вместе с семьей выселяли из дома сотрудники Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре и правоохранительные органы.

На следующий день она скончалась от полученных ожогов в Наманганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Происшествие прокомментировали пресс-службы БПИ и Генпрокуратуры.

По данным издания Kun.uz, семья, проживавшая в доме в махалле «Истикбол», могла стать жертвой мошенничества. Мать погибшей М. Дадабаева приобрела дом более двух лет назад за 13 тысяч долларов у женщины, которая в настоящее время отбывает наказание в виде ограничения свободы. Настоящий же владелец имущества обратился в суд, чтобы вернуть дом.

Предыстория

В пресс-службе БПИ сообщили, что еще 8 октября 2019 года Наманганский межрайонный суд по гражданским делам решил спор в пользу истца А. Д., и М. Дадабаева с членами семьи должны были быть выселены в принудительном порядке.

Постановление суда поступило в Наманганский городской отдел БПИ 29 ноября 2019 года, и в тот же день было принято решение о возбуждении исполнительного производства, копии решения были направлены сторонам.

Позже, 6 декабря, М. Дадабаевой было направлено предупредительное письмо с разъяснением о необходимости освобождения спорного дома, а также о привлечении к административной ответственности и выселении в принудительном порядке в случае невыполнения требования.

Семья отказывалась освобождать дом, и 12 декабря было принято решение о принудительном выселении, о чем была извещена М. Дадабаева и соответствующие ведомства. Однако в связи с подачей М. Дадабаевой кассационной жалобы, которая позже была отклонена, в этот же день исполнительные действия были приостановлены.

11 марта текущего года сотрудники БПИ и других организаций вместе с понятыми прибыли к дому, но из-за отсутствия Дадабаевой исполнительные действия были снова перенесены.

В связи со вводом в Узбекистане карантинных ограничений в середине марта исполнение решения было остановлено до 15 августа.

Затем, 17 сентября, стороны дела были приглашены в Наманганский городской отдел БПИ, где им были повторно разъяснены требования исполнительного производства, а ответчице было предложено добровольно освободить дом.

М. Дадабаева с семьей не стали добровольно покидать дом, и на 29 сентября было назначено принудительное выселение, о чем были извещены ответчица, а также УКД ОВД Намангана, городской отдел УПБ МЧС, служба скорой помощи и махалля.

В день исполнения решения М. Дадабаева и ее дочь Г. Дедабаева оказали активное сопротивление представителям БПИ, а Г. Дадабаева облилась бензином и подожгла себя, говорится в сообщении.

30 сентября женщина скончалась в реанимации Наманганского филиала РНЦЭМП. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, которая ссылается на заключение предварительной судебно-медицинской экспертизы, Г. Дадабаева получила ожоги 90% тела, из них 40% — глубокие ожоги, а также ожог первой степени верхних дыхательных путей.

Уголовное дело

Прокуратура Намангана возбудила уголовное дело по части 1 статьи 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, назначены медицинская, пожарно-техническая и другие экспертизы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, назначена служебная проверка касательно действий государственного исполнителя Наманганского городского отдела БПИ и инспекторов профилактики УКД ОВД Намангана. Предварительное следствие продолжается.

В пресс-службе БПИ отметили, что «в отношении виновных лиц будут обязательно приняты соответствующие меры».

Между тем, пишет Kun.uz, в производстве у Наманганского городского отдела БПИ находился исполнительный документ о взыскании в пользу М. Дадабаевой с должника Н. Ф. суммы в эквиваленте 13 тысяч долларов (свыше 131,99 млн сумов), однако исполнение документа обеспечено не было.