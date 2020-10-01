Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 сентября подписал указ «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства».

Документом признаны утратившими силу почти 500 устаревших и утративших свою актуальность актов президента. Министерству юстиции совместно с заинтересованными ведомствами поручено критически пересмотреть перечень из свыше 2000 устаревших и неактуальных правительственных решений и в течение двух месяцев внести в Кабинет министров предложения по их отмене.

Указом предусматривается следующее:

установление конкретных критериев разграничения актов палат Олий Мажлиса, президента, Кабинета министров и органов государственной власти на местах индивидуального и организационного характера от принимаемых ими нормативно-правовых актов;

внедрение практики принятия нового законодательного акта вместо его новой редакции;

внедрение практики признания по окончанию соответствующего года утратившими силу актов президента и Кабинета министров, направленных на установление дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и перенос выходных дней, а также организацию проведения мероприятий;

разработка мер по инвентаризации законодательной базы и ее систематизации.

Кроме того, до 1 июня 2021 года все действующие постановления палат Олий Мажлиса и нормативно-правовые акты органов государственной власти на местах (хокимиятов) подлежат включению в Национальную базу данных законодательства Узбекистана (lex.uz). До этого же срока поручено организовать работу по систематизации нормативно-правовых актов хокимиятов с включением их в базу законодательства и инициированием отмены устаревших и неактуальных актов, а также внедрением механизма их автоматического размещения в базе.

До 1 февраля 2021 года планируется внедрить механизм обязательного отражения в общедоступной онлайн информационной системе предложений, выработанных по итогам научно-аналитической деятельности.

Указом устанавливается:

оценка регуляторного воздействия проектов нормативно-правовых актов проводится органами и организациями — разработчиками с использованием портала обсуждения проектов нормативно-правовых актов (regulation.gov.uz);

оценка регуляторного воздействия действующих нормативно-правовых актов проводится с использованием электронной площадки по правовому мониторингу;

оценка регуляторного воздействия решений хокимиятов проводится с использованием единой электронной системы «E-Qaror».

Аналитические материалы, которые прилагаются к проекту на стадиях его общественного обсуждения, межведомственного согласования и проведения правовой экспертизы, в обязательном порядке должны содержать анализ проблемы и способы ее решения, оценку воздействия на конкуренцию, прогноз и оценка возможных последствий введения новых регуляторных инструментов, анализ выгод и издержек для граждан и субъектов предпринимательства.

Министерство юстиции является специально уполномоченным органом по координации деятельности в сфере оценки регуляторного воздействия нормативно правовых актов и их проектов. В структуре Минюста будет создано Управление оценки регуляторного воздействия.

Органы государственного управления и исполнительной власти на местах должны определить сотрудника, ответственного за оценку регуляторного воздействия.

Вместе с этим, на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов внедряется «открытая платформа», предусматривающая: