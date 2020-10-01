С 1 по 30 октября, приобретая квартиру в пятом центральном блоке в строящемся элитном ЖК O’zbegim, можно сэкономить до 96 млн сумов. При этом есть возможность выбрать понравившуюся планировку на любом этаже.





Почему ЖК O’zbegim

O’zbegim — это новый элитный жилой комплекс, который находится на стадии строительства. Комплекс проектируется из семи блоков различной этажности с тонкими очертаниями национального стиля, где переплетаются изящные линии узоров, орнаментов и мозаики.

Внутреннее оформление ничуть не уступает внешнему декору. Подъезды в элитном ЖК O’zbegim будут выполнены по индивидуальному дизайн-проекту в бежево-кофейных тонах и украшены восточными декоративными элементами.





Высота семи блоков ЖК O’zbegim — от 10 до 14 этажей. Поэтому для комфортного передвижения будут установлены современные финские лифты KONE с грузоподъемностью до 1000 кг.

Что же касается автолюбителей и владельцев машин, то для них в ЖК O’zbegim будут представлены сразу два вида парковок: наземная и многоуровневая.

За безопасность комплекса отвечают закрытая охраняемая территория новостройки, домофоны и круглосуточное видеонаблюдение 24/7.





Инфраструктура

Первые этажи будут отведены под коммерческую недвижимость. Поэтому сделать покупки или провести вечер в уютном кафе или в ресторане можно, не выходя за территорию жилого комплекса.

По периметру ЖК будут проложены аллеи для прогулок, обустроены детские и спортивные площадки, а также уютные беседки.





ЖК O’zbegim раскинется на территории в 1,2 га в Яккасарайском р-не на пересечении улиц Бабура и Нукусской. Здесь всего за 15 минут жильцы смогут дойти до Сеульского парка, парка «Дружбы» (бывш. им. Бабура), ТРЦ Next. До любой точки Ташкента можно будет добраться благодаря доступу к ключевым автомагистралям города. А также жильцы комплекса смогут быстро доехать до международного аэропорта, который находится всего в 5 км от комплекса.

Район, в котором расположен элитный ЖК O’zbegim, отличается насыщенной инфраструктурой. Здесь поблизости располагаются четыре детских сада, пять школ, три института, десятки кафе, ресторанов, бутиков и магазинов.





Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 90−009−00−09, (+998) 95−511−00−09.

Сайт: sgd.uz

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