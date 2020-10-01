Основатель Фонда борьбы с коррупцией, российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — сказал он, пишет Meduza.

Политик подтвердил, что после курса лечения в Германии он планирует вернуться в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — сказал Алексей Навальный.

Полное интервью будет опубликовано в четверг.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он проходил лечение после отравления.

Оппозиционер провел в клинике 32 дня и был выписан из стационара 22 сентября. В настоящее время он продолжает курс реабилитации в Германии.