Основатель Фонда борьбы с коррупцией, российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — сказал он, пишет Meduza.
Политик подтвердил, что после курса лечения в Германии он планирует вернуться в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — сказал Алексей Навальный.
Полное интервью будет опубликовано в четверг.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он проходил лечение после отравления.
Оппозиционер провел в клинике 32 дня и был выписан из стационара 22 сентября. В настоящее время он продолжает курс реабилитации в Германии.
Rishad Nigmatulin
Ну а кто ещё,конечно Владимир Путин)))Навальный не понимает что такими заявлениями ставит на своей жизни крест,просто станет разменной монетой,ну вернётся он в Россию его же кураторы и прикончат его и будет снова виноват Владимир Путин и Россия и можно будет новые санкции вводить и кричать на весь мир что убивают оппозиционеров.
oyb_ uzb!
Путин не НОВИЧОК в этом деле..
Вазген Ксеракопян
Чувачок, у тебя либо мания величия, либо мания преследования, либо ты тупо решил напомнить о себе. Ибо кому ты нужен, чтоб тебя Путин заказал? Ты кто по жизни вообще.
Peter Helliot
Если это был бы Путин, то Навального сейчас не было! Как сказали выше, то западные кураторы всячески пытаются подставить Путина!
Renat Akchurin
@Oyb_izb: Очень тонко! :)
Renat Akchurin
@Ришад Нигматуллин: У Вас виноваты все, кроме России и Путина. Кремлеботам, конечно же, виднее.
Artem Tom
Если Путин предлагает тебе чай — лучше отказаться)
Bakhtiyor Tursunov
Да нет, он сам сварил на кухне и выпил )))