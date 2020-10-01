С древних времен профессия учителя считается одной из почитаемых и уважаемых в обществе. Неспроста в узбекском языке есть пословица: «Почитай учителя, как отца». Ведь педагог не только помогает делать своим ученикам первые шаги в необъятном мире знаний, но еще и занимается воспитанием, взращивает в каждом зерно истины, учит беззаветно любить Родину, служить ей всей душой и сердцем.





На представителей этой благородной профессии возложена такая важная миссия, как воспитание гармонично развитого поколения, способного вывести общество и страну на новый уровень.

За последние годы в Узбекистане проведена масштабная работа по кардинальному реформированию системы образования. Подготовка квалифицированных кадров и создание достойных условий труда для педагогов на всех уровнях отмечаются как приоритетные направления государственной политики.





В этот знаменательный день Invento The Uzbek International School искренне поздравляет всех педагогов Узбекистана с профессиональным праздником — Днем учителя и наставника. Большое сообщество Invento выражает свою признательность преподавателям, ежедневно дарящим любовь и заботу десяткам учеников, и желает крепкого здоровья, терпения, профессиональных успехов, счастья и плодотворной работы в деле воспитания подрастающего поколения.

Пусть каждый день будет озарен улыбками любимых учеников.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−99−99.

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