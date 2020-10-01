Европейский банк реконструкции и развития запустил бесплатную учебно-консультативную онлайн-программу под названием «Узнайте, как… в период кризиса». Она предназначена для поддержки микро-, малых и средних предприятий, столкнувшихся с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Программа размещена на созданной банком площадке «Академия ноу-хау» (Know How Academy) и представляет собой единый учебный ресурс. На нем предприниматели Узбекистана смогут получить практическую помощь и консультации по работе в условиях кризиса от отраслевых экспертов, ознакомиться с учебными материалами, поучаствовать в профессиональных дискуссионных форумах, а также получить информацию о финансовой поддержке от государства и банков в 30 странах операций ЕБРР.





Программа «Узнайте, как… в период кризиса» состоит из пяти основных тематических модулей. Они касаются основополагающих аспектов бизнеса и специально разработаны в помощь микро-, малым и средним предприятиям для развития устойчивости в бизнесе:

«Кризис-менеджмент: ваши клиенты и поставщики» — поможет компаниям узнать, как сохранить работоспособную логистическую цепочку и приток выручки. «Кризис-менеджмент: основы управления финансами» — содержит практические советы по финансированию и управлению денежными средствами. «Кризис-менеджмент: финансирование вашего бизнеса» — поможет получить навыки и практические знания о том, какой вид финансирования лучше всего подходит бизнесу, как обратиться за финансированием и как сделать правильный выбор в принятии важных финансовых решений. «Кризис-менеджмент: персонал — ваш основной актив» — содержит советы о том, как управлять персоналом и поддерживать его во время и после кризиса. «Кризис-менеджмент: проблемы управления и руководства» — поможет освоить основные лидерские и управленческие навыки, а также обеспечить личную устойчивость, чтобы помочь владельцам предприятий разработать антикризисный план.

Все ресурсы предлагаются на английском, арабском, русском, турецком и украинском языках. Каждый модуль можно изучить всего за 30 минут. После успешного завершения всех пяти модулей выдается сертификат. Программа нацелена охватить более 10 тысяч предприятий в 30 странах.

Обучающая онлайн-программа доступна по ссылке. Для доступа к сайту с мобильного устройства необходимо загрузить приложение Go.Learn (iOS и Android) и ввести адрес ebrdknowhowacademy.com.

Для получения помощи или технической поддержки можно обратиться по e-mail.

Инициативу финансируют Европейский Союз и Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР (Италия, Япония, Республика Корея, Люксембург, Норвегия, Швеция, Швейцария, США и Тайбэй Китай).

Для справки

Европейский банк реконструкции и развития — это больше, чем финансирование. Посредством своей программы «Консультации для малого бизнеса» (Advice for Small Businesses, ASB) банк помогает компаниям из разных отраслей найти высококвалифицированных местных консультантов и международных экспертов, способных качественно преобразовать их бизнес и перейти на новый высокий уровень.

Более подробная информация о программе ASB и требованиях к компаниям доступна по ссылке и в Facebook.

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