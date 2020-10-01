Телеканал «Узбекистан 24» в телесюжете, посвященному фактам коррупции в стране, рассказал о случаях взяточничества и вымогательства в районном кенгаше народных депутатов в Ташкенте, при поступлении в вуз и других. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками территориальных управлений Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным телеканала, депутат Кенгаша народных депутатов одного из районов Ташкента, пообещав содействие в избрании в качестве депутата районного кенгаша, вымогал у кандидата 3000 долларов (ранее прошли выборы депутатов в районные кенгаши республике вместо выбывших — ред.). Он был задержан во время получения аванса в 1500 долларов.

Кроме того, как сообщает «Узбекистан 24», задержаны 18-летний житель Баяутского района Сырдарьинской области вместе с сообщником — 17-летним жителем Гулистана, которые обещали помощь в поступлении на учебу в Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте, за что вымогали 2000 долларов.

Житель Избасканского района Андижанской области (1997 года рождения) задержан при получении 1350 долларов жителя Маргилана, пообещав ему содействие в поступление в медицинский факультет Ошского государственного университета Кыргызстана без каких-либо экзаменов, говорилось в сюжете.

Сотрудница Центральной многопрофильной поликлиники Булунгурского районного медобъединения Самаркандской области потребовала 1200 долларов, пообещав трудоустроить в качестве уборщицы и как аванс получила 400 долларов, сообщает телеканал. Сотрудница поликлиники была задержана при получении оставшихся 800 долларов.

Житель Бахмальского района Джизакской области (дважды судимый), пообещав руководителю одного из фермерских хозяйств привлечь для уборки урожая своих работников, потребовал за это 6 млн сумов, отмечается в сюжете телеканала. При этом он пригрозил, что если ему не заплатят, то через возможности знакомых в хокимияте заберет земли фермерского хозяйства. Правонарушитель был задержан при получении 5 млн сумов.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.