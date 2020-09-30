Антимонопольный комитет (АМК) предлагает разрешить рекламу произведенного в Узбекистане игристого и натурального вина. Законопроект о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство опубликован для обсуждения.

Статью 23 закона «О рекламе», предусматривающую запрет рекламы табачной продукции и алкоголя любой крепости, предлагается дополнить словами «за исключением рекламы произведенного в Узбекистане игристого и натурального вина».

Подобную рекламу Антимонопольный комитет предлагает сделать возможной:

в гостиницах, внутри торговых залов предприятий торговли и общественного питания, а также на местах демонстрации и дегустации продукта;

на официальных сайтах организаций, занимающихся производством и реализацией отечественного вина с указанием возрастной классификации;

на железнодорожных и воздушных транспортных средствах;

в средствах массовой информации в промежутке времени с 23:00 до 7:00.

Напомним, в феврале прошлого года гостиницам, предприятиям торговли и общественного питания было позволено продавать местное пиво и вино без специального разрешения.

С 2019 года натуральные виноградные вина, выработанные из местного сырья, отнесены к категории сельскохозяйственной продукции (ранее считались алкогольной). Посещение винодельческих предприятий Узбекистана входит в некоторые туристические программы.