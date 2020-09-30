Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 сентября принял премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова в рамках визита узбекской делегации в страну, сообщила пресс-служба главы Таджикистана.

Эмомали Рахмон поблагодарил Узбекистан за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии. Стороны поддержали принятие мер, чтобы не допустить негативное влияние кризиса в мировой экономике, вызванного распространением COVID-19, на динамику торгово-экономических связей двух стран.

Арипов и Рахмон также подчеркнули важность дальнейшей диверсификации структуры товарооборота и преодоления технических барьеров в торговле, продолжения работы по открытию торговых домов, представительств и филиалов компаний сторон на территории друг друга.

В качестве других перспективных направлений сотрудничества были обозначены сферы гидроэнергетики и строительства новых дорожных инфраструктур, говорится в сообщении.

В этот же день в Душанбе состоялось седьмое заседание Межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

«На заседании были проанализированы и обсуждены важные двусторонние и многосторонние вопросы, предложены конкретные планы по укреплению взаимодействия между Таджикистаном и Узбекистаном», — сообщает НИАТ «Ховар».

По итогам заседания стороны подписали ряд решений, однако какие именно, не уточняется.

Во вторник в Душанбе также прошел таджикско-узбекский инвестиционный форум. В нем приняли участие более 300 человек с обеих сторон, в том числе руководители государственных органов, госпредприятий и представители частного сектора двух стран.

В рамках форума было подписано 15 договоров о сотрудничестве на общую сумму 50 млн долларов.